شكرا لقرائتكم خبر عن جيمى فوكس يظهر علنًا لأول مرة بعد شهور من مرضه الغامض "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد الممثل العالمى جيمى فوكس وهو يبتسم ويلوح للجماهير على متن قارب أثناء تجوله فى نهر شيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع، فى أول ظهور علنى له بعد ما يقرب من 3 أشهر من إصابته بمرض غامض، وحسب ما نشره موقع tmz يبدو أن جيمى فوكس، البالغ من العمر 55 عامًا، قد عاد إلى التحسن ومعنوياته جيدة، وذلك تزامنًا مع ظهور الممثل علنًا لأول مرة منذ منتصف أبريل.

ظهر الممثل على متن قارب يبحر فى نهر شيكاغو بعد ظهر أمس الأحد، بحسب مقطع فيديو حصلت عليه TMZ، وفى مقطع الفيديو، شوهد الممثل وهو يبتسم ويلوح للمعجبين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكان الممثل جيمى فوكس، نقل فى منتصف أبريل الماضى إلى المستشفى فى أتلانتا، حيث كان يصور فيلم "باك إن أكشن" Back in Action مع كاميرون دياز، التى عادت من التقاعد.

وسبق أن نشرت كورين، ابنة فوكس، الخبر لأول مرة على حسابها على إنستجرام، ووصفته بأنه "مضاعفات طبية"، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد أى شيء آخر بشأن الحادث.

يشار إلى أن فوكس كان قد حصل على جائزة الأوسكار عن تجسيده شخصية الموسيقى الأمريكى الشهير "راى تشارلز" فى فيلم "راي" عام 2004.



جيمي فوكس

ووفقا للتقرير الذى نشر فى - وقت سابق - على موقع "pinkvilla"، أدعى الصحفىA.P Benza ، أن صحة الممثل ساءت بسبب "جلطة دموية فى دماغه"، وأضاف الصحفى أن الجلطة أدت إلى إصابة جيمى "بالعمى والشلل الجزئى".

وقال الصحفى إن مصدرًا ذا مكانة مقربة من عائلة فوكس أكد أن السبب وراء مرض فوكس الغامض كان لقاح فيروس كورونا، وأضاف أيضًا أنه تم الضغط على الممثل لأخذ اللقاح.