عايدة رياض: محرم فؤاد كان بيحب ميرفت أمين ونيللي.. ودخلت السجن بسبب 100 دولار (تفاصيل)

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ياسر رشاد - القاهرة - عايدة رياض، تصدر اسم الفنانة الكبيرة تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة.
ويبحث الكثير من نشطاء السوشيال ميديا، عن تصريحات الفنانة عايدة رياض المثيرة للجدل.
وتستعرض بوابة الخليج 365 لمتابعيها أبرز تصريحات عايدة رياض خلال الحلقة:-
- فيلم أحلام هند وكامليا زود المشاكل بينى وبين محرم فؤاد.
- كان متفق معايا فيلمين فقط وأقعد، وبعد الفيلم عملت مسرحيات وابتديت أرجع متأخر البيت.
- بابا أصيب بالفشل الكلوي، وكنت مزنوقة وعاوزة فلوس ولم يقف محرم فؤاد بجواري.
- بعت لكابتن حسن شحاتة وكان فى دبى بعتلى 5 آلاف دولار، فاتصدمت وحسيت إنى لازم أعمل فلوس تكون أمان لحياتي.
- محرم كان بيحكى ليا على حاجات بينه وبين عبد الحليم، وكانت فيه غيرة فنية.
- كان بيقولى عبد الحليم بيعمل مقالب وحشة أوى فيّ وكان عبد الحليم دمه خفيف ومحرم صعيدى بياخد كل حاجة على قلبه.
- محرم فؤاد كان بيحب ميرفت أمين وسافر وعندما عاد وجدها تزوجت عمر خورشيد وكان هيتجوز نيللي.
- محرم فؤاد منعني من التمثيل لفرق السن وغيرته وخوفه عليا.
- محرم فنان و زوج عظيم ورجل مصري صميم بما تحمله الكلمة.
- هناك العديد من الأسباب لعدم إستمرار زواجها بمحرم ومنها عدم إنجابها.
- أنا عقلانية واتعودت على الوحدة لكن نفسى أحب وأتحب.
- دخلت السجن بسبب 100 دولار، والقصة بدأت عندما جاءت الشرطة للمنزل، وقالت لمحرم فؤاد اننا مسكنا بنت معاها 100 دولار مزورة وقالت إنها أخذتها من عايدة رياض.
- طلعت بعدها شائعات إنى اتمسكت فى فيلا وكلام ظلم في ظلم وكان نفسي الناس تتحقق قبل ما يظلموني، ويرجعوا لمديرية الأمن ويعرفوا أنا كنت فين والقصة كلها كانت متلفقة.
- محرم فؤاد اتخانق مع الضابط وده السبب إنى اتاخرت فى المديرية، وناس حقوقيين بعد الثورة كلموني وقالوا لي ارفعي قضية وخدي حقك ورفضت.
- محرم وقف ترافع عنى أمام القاضي فى المحكمة".
- صلاح فايز عمل أغنية عن قصتها بعنوان "ظالمة ليه يا دنيا"، وكانت تجمعها هي ومحرم فؤاد بصداقة قوية به.