الموت يفجع المطرب مصطفى قمر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم مصطفى قمر، عن وفاة عمته اليوم، الاثنين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وكتب الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه قائلًا : "البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله عمتي الغالية السيدة الفاضلة أمى الثانية عواطف محمد حسن قمر ربنا يجعل مأواها الجنة ادعوا لها بالرحمة والعفو والمغفرة".

آخر أعمال الفنان مصطفى قمر

يذكر أن يواصل الفنان مصطفى قمر، تصوير فيلمه الجديد “أولاد حريم كريم”، وهو الجزء الثاني من فيلم حريم كريم.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة النجم مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندى مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.

ويشار إلى أن عرض الجزء الأول من فيلم حريم كريم عام 2005وحقق نجاحاً كبيرًا، وشارك في بطولته بجانب مصطفى قمر، كلا من : "اسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، ادوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.

وتدور أحداث الفيلم حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق اﻹتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.