شكرا لقرائتكم خبر عن نسليهان أتاجول تصف زوجها بـ"هدية من الله" بعد انتشار شائعات الخيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الممثلة التركية نسليهان أتاجول بذكرى زواجها السابعة من زوجها الممثل قادير دوجلو، بطريقة رومانسية تنم عن مدى حبها له، حيث نشرت نسليهان عبر حسابها فى "إنستجرام" عددًا من الصور الرومانسية التى تجمعها بزوجها، وكشفت عن سعادتها وحبها له، واصفةً إياه بـ"أجمل هدية قدمها الله لها".

على صعيد آخر، زعمت تقارير فنية تركية أن أتاجول أبعدت والدتها عن حياتها بعد أن سعت للضغط عليها من أجل الانفصال عن زوجها الفنان قادير دوجلو.



نسليهان أتاجول تحفل بعيد زواجها

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى - فى وقت سابق - لقطات للممثل التركى قادير دوجولو وهو يخون زوجته النجمة التركية نسليهان أتاجول، حيث ذكرت مجلة Magazinews حسب الصحافة التركية أن الممثل شوهد مع سيدتين فى أحد أماكن الترفيه "السهر" فى ألاتشاتي.

وفى اللقطات المتداولة ظهر دوجلو وهو يعانق امرأة بوضع "رومانسي" خلال إحدى الحفلات، فى حين أكد عدد من الصحفيين الأتراك أن الفنان قد أقدم على خيانة زوجته نسليهان أتاجول، التى ارتبط بها رسميا عام 2016.

ويبدو أن الممثل الشهير، قد ذهب فى سهرة مع أصدقائه إلى أحد الملاهى الليلية فى تركيا، إلا أن أحد المتواجدين فى المكان نفسه، تمكن من تسجيل لحظات "خاصة" جمعته بامرأة لم يكشف عن هويتها.



نسليهان أتاجول وقادير دوجلو

وفى المقطع المسرب، يظهر قادير من الخلف، وهو يراقص امرأة بوضع مقرب، وفور انتشار الفيديو بشكل واسع على تويتر، عبر متابعو نسليهان عن غضبهم من تصرف زوجها، واتهموه بالخائن و"زير النساء".

فى المقابل، أشار آخرون أن اللقطات ليست واضحة تماما ومأخوذة من الخلف، وأن الرجل فى الفيديو ليس قادير، فربما هو مجرد شاب يشبهه، ومن جانبها، التزمت نسليهان أتاجول الصمت، ولم تعلق على الفيديو المتداول حتى اللحظة، كما حرص زوجها قادير على عدم كشف حقيقة تلك الصور أو المقاطع أيضا.