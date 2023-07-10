شكرا لقرائتكم خبر عن مغنى الراب ترافيس سكوت يحيي حفلاً فى الأهرامات فى 28 يوليو.. اعرف سعر التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت عن إحياء حفلة غنائية بـ مصر أمام الإهرامات، أعلن سكوت عن الحفل من خلال حسابه الرسمي للصور على موقع إنستجرام.

وأعلن سكوت عن طرحه ألبومه الجديد "UTOPIA" أمام الأهرامات في حفل يقام يوم 28 يوليو الجارى.



ترافيس سكوت

وتم الكشف عن أسعار تذاكر حفل مغنى الراب الأمريكي ترافيس سكوت من أمام الأهرامات، حيث قسمت إلى فئتين الأولى VIP Golden Circle ووصل سعرها إلى 6500 جنيه مصري ، والفئة الثانية Premium ووصل سعرها إلى 4 آلاف جنيه مصري، مع نفاذ تذاكر الـ VIP.

وأكد القائمون على الحفل منع دخول من هم أقل من 16 عاما، كما تمنع كاميرات التصوير، والحقائب الكبيرة.



ترافيس سكوت

وكانت قد أفادت تقارير صحفية عالمية بانفصال عارضة الأزياء الشهيرة كايلي جينر وحبيبها الفنان ترافيس سكوت بعد نحو سنة من حل الخلافات الشخصية السابقة وعودة العلاقة الرومانسية بينهما، وكان من المفترض أن يقضي الثنائي عطلتهما مع بعض، لكن كايلي ذهبت إلى أسبن لتكون مع عائلتها وأصدقائها عارضة الأزياء هايلي والنجم جاستن بيبر وستاسي كارانيكولاو، وفقا لموقع "إندبندنت".

ووفقا لموقع إندبندنت، هذة ليست المرة الأولى التي ينفصل فيها الثنائي فسبق وحدث ذلك عدة مرات بينما تبقى علاقتهما العائلية وصداقتهما قوية.