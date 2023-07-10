شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة القومية للفنون الشعبية تفتتح موسما صيفيا على مسرح البالون.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم الفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان هاني النابلسي مدير عام الفرقة عروضها في موسم صيفي جديد اليوم الإثنين الساعة التاسعة بمسرح البالون ولمدة 15 يومًا.

الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية هي إحدى أهم الفرق وأعرقها في قطاع البيت الفني للفنون الشعبية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وستقدم الفرقة خلال حفلاتها باقة مختارة من رقصاتها الشهيرة مثل: أم الخلول والمانبوطي والعصايا والحجالة والأغاني والغوازي.

الفرقة القومية للفنون الشعبية من أقدم الفرق في قطاع وزارة الثقافة، وخلال الثلاث سنوات السابقة قدمت الفرقة اكثر من 300 حفلة بنجاح كبير وشاركت في أكثر من مناسبة ومهرجان واحتفال محلي أمام أهم الشخصيات والضيوف ومنها احتفال محافظة بور سعيد عاصمة الثقافة العربيه عام 2021 ، ومهرجان أسوان التاسع للفنون التراثية وتعامد الشمس علي تمثال رمسيس الثاني بمعبد ابوسمبل بحضور شخصيات هامه من جميع دول العالم.

بالإضافة للمشاركة ولمدة عامين بنجاح في مهرجان الطبول والفنون التراثية بالقلعة بحضور لفيف من الضيوف والشخصيات الهامه علي المستوي المحلي والدولي ، كما شاركت الفرقة في المحافل الدولية وحصدت الجوائز ومنها المشاركة في مهرجان "ليماسول" للرقص الشعبي والتراثي في قبرص وحصول الفرقة علي لقب أحسن فرقة استعراضية فلكلورية ، بالإضافة للمشاركة في الاسبوع الثقافي والفني المصري بالأردن.



الفرقة القومية



الفرقة القومية