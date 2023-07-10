مصطفى قمر يتقدم تشييع جثمان عمته إلى مثواها الأخير في الإسكندرية.. صور

القاهرة - سامية سيد - شيع الفنان مصطفى قمر جثمان عمته اليوم الإثنين، من مسجد العمرى بمنطقة اللبان بوسط محافظة الإسكندرية، عقب صلاة الجنازة بحضور أسرة المتوفية والجيران، وذلك لتشييع جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر العمود بمنطقة كرموز.

كان على رشاد، مدير أعمال الفنان مصطفى قمر، كشف عن وفاة عمة الفنان مصطفى، اليوم الاثنين، والمقرر أن يشييع جثمانها بعد ظهر اليوم بمسجد العمرى.

وكتب مدير أعمال مصطفى قمر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: البقاء لله توفيت إلى رحمة الله عمة الفنان مصطفى قمر.. اللهم ارحمها واغفر لها واجعل مأواها الجنة آمين.

وأضاف مدير أعمال مصطفى قمر: تقام صلاة الجنازة بمسجد العمرى بعد صلاة الظهر، وسيتم تشييع الجنازة بمقابر الأسرة بالعمود.

وعلى جانب آخر، تعافى مصطفى قمر مؤخرا من إصابته فى عينه خلال تصوير فيلمه حريم كريم 2، فى أثناء تصوير أحد المشاهد التى جمعته مع الفنان خالد سرحان، مما دفعه لتأجيل تصوير العمل.