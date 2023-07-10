شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم تاج يحطم الأرقام القياسية فى شباك تذاكر لبنان وزيارة مفاجئة لتامر حسنى لدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيلم "تاج" للنجم تامرحسني، تحطيم الأرقام القياسية في شباك تذاكر السينما بمصر والوطن العربي، حيث حقق رقمًا دوليًا يصل إلى 8 ملايين دولار خارج مصر وداخل مصر 35 مليونًا في 14 يومًا من عرضه، كما يتصدر المركز الأول بلبنان ويحطم رقم البوكس أوفيس بكامل العدد يوميًا.

وفاجأ تامر، مساء أمس جمهوره بزيارة إحدى دور السينما في لبنان ليشاهد معهم فيلمه الجديد تاج، حيث استقبله الجمهور بنفس حفاوة استقبال المطار محمولاً على الأعناق وظلوا يهتفون تاج تاج.

وأكد عدد كبير من مديري السينمات بلبنان أن أفلام تامرحسني، دائمًا تتصدر المركز الأول، دون منافس واحد منذ فيلم عمر و سلمى 1 وهو متصدر شباك التذاكر.

وأضافوا: "أما عن فيلم تاج حقق نجاحاً واسعًا بالإضافه إلى أنه نال كل الاحترام بسبب خروجه عن الصندوق والمتوقع من الأفكار العربية التقليدية وتعتبر جُرأة كبيرة منه ليصعد بصناعة السينما بالفكر والإبهار البصري وقدم فيلمًا يناسب الأسرة ممتع بصبغة عالمية تجعل الجميع يصفق في نهاية الفيلم بمنتهى الحرارة بالفعل فيلم تاج صاحب خطوة رائدة تستحق كل الاحترام".

فيلم "تاج" بطولة تامرحسني، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، محمد أبو داوود، والفيلم قصة وسيناريو و حوار وموسيقى تصويرية تامرحسني، إخراج ساره وفيق.

جدير بالذكر أن حسني، أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا أول أمس ببيروت ويعد الأكثر نجاحًا في بيروت، كما سجل أكبر حضور جماهيري في تاريخ لبنان في ليلة لا تُنسى وستظل راسخة في أذهن الشعب اللبناني.

وبدأ الحفل بأغنية هرمون السعاده التي كانت بمثابة زلزال يضرب جميع أرجاء المكان ثم غنا أشهر أغانيه الجديدة والقديمة مثل انت اختيار، قولني كلام، هدلعني، حلو المكان، ليه طله، حبيتها يا ناس، عيش بشوقك، ناسيني ليه، كفاياك أعذار، حلم سنين، بنت الايه، كل مرة، أكتر حاجة ، انا ولا عارف، تليفوني رن، يانا يا مفيش، ارجعلي، نور عيني، ميحرمنيش منك، وحرص حسني على اهداء أغنية "كل سنة وأنت طيب" لمجموعه أفراد احتفالاً بيوم ميلادهم.