شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما: متحمس بالعزف على المسرح المكشوف لأنى بكون قريب من الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود المؤلف الموسيقى هشام خرما إلى المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء المقبل 26 يوليو الجارى، ليحيي حفلًا موسيقيًا ويقدم مقطوعاته الموسيقية بتوزيعات مختلفة.

وصرح خرما عن حفلته بدار الأوبرا قائلاً: "متحمس جدًا بالعزف في دار الأوبرا المصرية، وخاصة على المسرح المكشوف لأني بكون مبسوط فيه أكتر وقريب من الناس".

ويعتبر حفل المؤلف الموسيقى هشام خرما بدار الأوبرا هو بداية لسلسة حفلات سيييها في مختلف أنحاء الجمهورية وسيعلن عن كافة التفاصيل قريبًا.



هشام خرما

وكان خرما قد أطلق مؤخرًا مقطوعة موسيقية جديدة بعنوان "خلخال" والتي يمزج بها الطابع المصري الأصيل مع ألآت وموسيقي اليكتريك، ليخلق حالة مختلفة تأخذنا لموسيقى الثمانينات ولكن بلمسة عصرية جديدة.

يشار إلى أن الفنان هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقي، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين، منهم هشام الجخ هاني عادل وبشرى.

وجدير بالذكر أن الموسيقار هشام خرما وضع مؤخرًا الموسيقى التصويرية لفيلم "ماكو" الذي عرض مؤخرا، والذى يعد أول فيلم مصري يتم تصويره تحت الماء، بعد أن حقق نجاحًا كبيرا بوضعه موسيقى مسلسل "النهاية".

كما شارك خرما في العديد من الحفلات الفنية الدولية والمحلية مع العديد من الموسيقيين والفنانين، ففي عام 2018 شارك الموسيقارعمر خيرت فعاليات تكريم ذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث قام الموسيقار عمر خيرت بتقديم لحن الشروق وتبعه خرما بتقديم لحن الغروب، في نفس العام شارك خرما في فعاليات منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، حيث قام بوضع الموسيقى التصويرية لافتتاح وفعاليات المنتدى.

وتعاون أيضا مع المطربة الهندية تانفي شاه نجمة فيلم Slumdog Millionaire في عملها الفنى ولدت حرة "Born Free"، وكانت آخر أعماله الموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية" الذي تم عرضه في رمضان 2020.