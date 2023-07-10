شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تأثر الفنان مصطفى قمر أثناء وداع عمته فى الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن ظهرت على الفنان مصطفى قمر، عقب تشيع جثمان عمته اليوم الإثنين من مسجد العمرى بمنطقة اللبان بوسط محافظة الإسكندرية، عقب صلاة الجنازة، وذلك لتشيع جثمانها إلى مثواها الاخير بمقابر العمود بمنطقة كرموز.

كان على رشاد، مدير أعمال الفنان مصطفى قمر، كشف عن وفاة عمة الفنان مصطفى، اليوم الاثنين، والتي تم تشييع جثمانها بعد ظهر اليوم بمسجد العمرى.

وكتب مدير أعمال مصطفى قمر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: البقاء لله توفيت إلى رحمة الله عمة الفنان مصطفى قمر.. اللهم ارحمها واغفر لها واجعل مأواها الجنة آمين.

وأضاف مدير أعمال مصطفى قمر: تقام صلاة الجنازة بمسجد العمرى بعد صلاة الظهر، وسيتم تشييع الجنازة بمقابر الأسرة بالعمود.

وعلى جانب آخر، تعافى مصطفى قمر مؤخرا من إصابته فى عينه خلال تصوير فيلمه حريم كريم 2، فى أثناء تصوير أحد المشاهد التى جمعته مع الفنان خالد سرحان، مما دفعه لتأجيل تصوير العمل.