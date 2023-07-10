محمد هنيدي يفتح صندوق أسراره في "حبر سري"

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم، النجم الكوميدي محمد هنيدي في برنامجها "حبر سري"، يومي الخميس والجمعة 13، 14 يوليو على شاشة القاهرة والناس.

ويرد محمد هنيدي خلال الحلقة على العديد من الأسئلة الشائكة عن جيله التي لطالما شغلت الجمهور خلال السنوات الماضية.

هنيدي

ويوضح هنيدي لأول مرة أسباب خلافاته مع الفنان أحمد آدم في مطلع الألفية، كما يوضح أسباب عدم نجاح تجربة تعاونه مع الفنان أشرف عبد الباقي في فيلم "صاحب صاحبه".

هنيدي

ويروي هنيدي خلال الحلقة تأثير رحيل الفنان علاء ولي الدين، عليه وعلى علاقته بزملائه من نفس الجيل

يذكر أن الموسم السادس من برنامج حبر سري يذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.



محمد هنيدي يعود للتلفزيون بـ “أرض النفاق”

ويستعد الفنان محمد هنيدي، لطرح جزء جديد من مسلسل “أرض النفاق”، الذي عُرض لأول مرة في 2018، بالموسم الرمضاني، ولكنه لم يكشف تفاصيل العمل إذا كان في الموسم الرمضاني أم خارجه.

ونشر محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة جمعته بصُناع المسلسل، وعلق عليها قائلًا: “الساعة اتناشر بتوقيت إمبابة وعلى المقيمين خارج إمبابة المحافظة على فروق التوقيت عشان جايين نقولكم استنوا أرض النفاق الجزء التاني قريبًا.. التورتة فوتوشوب”.

مسلسل أرض النفاق

مسلسل أرض النفاق عرض للمرة الأولى في موسم رمضان 2018، وحقق نجاحًا كبيرًا بسبب قصة العمل، التي بُنيت على حياة محمد هنيدي الذي يسعى لتطوير شخصيته والوصول بها إلى أفضل إصدار في وجهة نظره، كي يأخذ كل حقوقه الدُنياوية.

وقدم محمد هنيدي خلال المسلسل، مجموعة شخصيات منها البخيل، الكريم، القوي، المُنافق، الصريح، الغني، ذو السُلطة، وغيرهم من الشخصيات التي جعلت المسلسل يحقق نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل أرض النفاق

مسلسل «أرض النفاق» ضم محمد هنيدي وهنا شيحة، دلال عبدالعزيز، حيث قدمت دلال في المسلسل دور والدة هنا شيحة، وهي زوجة هنيدي ضمن الأحداث، ومن المتوقع أن يقدم هنيدي هذا الجزء بدونها.