شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات بفيلم إنشالله ولد فى مهرجان كارلوفى فارى السينمائى فى التشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر الفيلم الأردني إنشالله ولد في جذب الانتباه خلال عروضه في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي بالتشيك، التي لاقت إقبالًا جماهيريًا ورفع العرض الأول شارة كامل العدد، وكان ضمن الحضور عدد من الشخصيات العامة والنقاد ووسائل الإعلامية الأجنبية التي تواجدت لمشاهدة الفيلم المتوج بجائزتين في مهرجان كان منذ عدة أسابيع.

وحضر المخرج أمجد الرشيد عروض الفيلم وتفاعل الحضور معه في الندوة النقاشية التي أقيمت بعد كل عرض، ويشارك الفيلم حاليًا في مهرجان سيدني السينمائي بأستراليا.

وكان الفيلم مؤخرًا قد فاز بجائزتين في مهرجان كان السينمائي وهما جائزة جان فاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل أثناء مشاركته في قسم أسبوع النقاد حيث سجل أول مشاركة لفيلم روائي طويل أردني في المهرجان العريق.

إنشالله ولد يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.

مشروع الفيلم فاز بالعديد من الجوائز أهمها الجائزة الكبرى في مرحلة ما بعد الإنتاج في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وأربع جوائز من ورشة فاينال كات فينيسيا في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وجائزة مهرجان الجونة السينمائي بقيمة 5 آلاف دولار دعم مالي، وجائزة مهرجان فرايبورغ السينمائي الدولي بسويسرا.

وحصل أيضًا على دعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في دورتين حيث حصل على دعم الإنتاج ودعم ما بعد الإنتاج، كما تم دعم الفيلم من قبل حوافز التصوير في الأردن حيث استفاد من الاستثناء الضريبي وبرنامج الحوافز الإنتاجية وقد سبق للفيلم الحصول على دعم صندوق البحر الأحمر للإنتاج أو لعمليات ما بعد الإنتاج في دورته الأولى، ودعم الإنتاج من مؤسسة الدوحة للأفلام. بالإضافة إلى دعم من المركز الوطني الفرنسي للسينما المحلية والصور المتحركة (سي إن سي)، ومنحة تطوير من ملتقى القاهرة السينمائي.

الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة.