شكرا لقرائتكم خبر عن الأهرامات وأبو الهول فى الفيديو الترويجى الأول لـ فيلم Napoleon الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الشركة المنتجة لفيلم Napoleon، أول فيديو ترويجى للفيلم المنتظر واحتوى الفيديو الذى وصلت مدته إلى دقيقتين و38 ثانية على مجموعة مختلفة من اللقطات التشويقية للعمل.

وظهر في الفيديو بطل العمل النجم العالمى خواكين فينيكس الذى يلعب الشخصية الأساسية في العمل نابليون بونابرت، كما كشف الفيديو عن ظهور أهرامات الجية وأبو الهول في الفيديو الترويجى، العمل سيطرح في 22 نوفمبر المقبل.



Napoleon

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم Napoleon، من إخراج المخرج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.