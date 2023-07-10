شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البرومو الرسمى لفيلم "مطرح مطروح" بطولة محمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الجهة المنتجة لفيلم "مطرح مطروح " البرومو الرسمي للعمل، كما تم الانتهاء من جميع مراحل الفيلم استعدادًا لبدء عرضه يوم 19 يوليو الجاري بالسينمات.

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح "فى إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات فى مصر، حيث تتسبب الصدفة فى تعرض موظف مصرى وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.