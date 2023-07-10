شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البرومو الرسمى لفيلم "مطرح مطروح" بطولة محمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرحت الجهة المنتجة لفيلم "مطرح مطروح " البرومو الرسمي للعمل، كما تم الانتهاء من جميع مراحل الفيلم استعدادًا لبدء عرضه يوم 19 يوليو الجاري بالسينمات.
وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح "فى إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات فى مصر، حيث تتسبب الصدفة فى تعرض موظف مصرى وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.
فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز و المخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينات ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.
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