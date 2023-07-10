شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الجخ ينتهى من تصوير فيلم "خصلة شعر" تأليف وإخراج عبد الفتاح أمين والان مع تفاصيل الخبر
وقد شارك في فيلم (خصلة شعر) عازف العود / إسلام أبتي .. وراقصي التنورة / سامي السويسي وملك ياسر.. والممثلين / سلمى رضوان ونهلة الفحل وريم الشناوي وأحمد شعبان وأحمد عادل .. مدير التصوير / مينا فوزي .. إضاءة / وليد درويش .. درون / أحمد عز .. مساعدي الإخراج / محمد شيكا ونوران عبدالناصر .. مخرج منفذ / سلمي رضوان .. والفيلم تأليف وإخراج / عبدالفتاح أمين مؤلف كتاب ( لانهائي ).
فيلم ( خصلة شعر) حالة فنية تفيض بالمشاعر .. تم إخراجه بلغة سينمائية خاصة ومختلفة .. ومن المُقرر أن يكون العرض الخاص للفيلم بسينما ( الهناجر) .. كما سيتم تقديم الفيلم للمشاركة في المهرجانات الدولية والمحلية ..
الفيلم إنتاج 2023 ومن المرجح أن يشارك ( خصلة شعر) في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة 45 ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الدورة 39 .
وصرح الشاعر الكبير هشام الجخ عن سعادته بالمشاركة في الفيلم الذي يتناول قضية هامة بالكثير من المشاعر والأحاسيس الفياضة والمؤثرة .
ويُعد فيلم ( خصلة شعر) التجربة الدرامية الثانية للشاعر / هشام الجخ بعد مشاركته في مسلسل ( سره الباتع ) للمخرج الكبير / خالد يوسف والذي عُرض في شهر رمضان الماضي ونال أداء هويس الشعر العربي في المسلسل إعجاب الجمهور والنقاد.
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