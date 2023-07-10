شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة غنائية بموسم الصيف.. 15 مطربًا ومطربة يطرحون أغانيهم في أقل من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الوسط الغنائى في موسم الصيف طرح العديد من الأغانى والألبومات لنجوم الغناء، ومع بداية موسم الصيف، تهافت عدد كبير من نجوم الغناء على طرح أغنياتهم التي اتسمت بالأغانى المبهجة التي تدخل السعادة على جمهورهم، وبعضها اتسم بالقاء اللوم والعتاب.

نيكول سابا

طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، أغنية جديدة بعنوان "فيلينج كول" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الإجتماعى، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وميكس وماستر أماديو.

محمود الليثى

طرح المطرب الشعبى محمود الليثى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ماتعتبونيش"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير.

بشرى

طرحت الفنانة بشرى أغنية "سلام عليكم" الشهيرة كديو مع صاحبها الفنان الأوزبكستاني عزام شيك وذلك بتوقيع الموسيقار إسلام صبري، والذي يقدم الأغنية بلحن وتوزيع جديدين، وهي الأغنية التي حققت نجاحًا كبيرًا حول العالم، حيث أضيفت كلمات عربي على الأغنية لـ هيثم سيلم.



عمرو دياب

عمرو دياب

طرح الفنان عمرو دياب أغنية جديدة قبل عيد الأضحى المبارك، وكانت الأغنية تحت عنوان "خلص علي قلبي"، وكانت الأغنية من تأليف محمد البوغة، ألحان محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي، تصوير صور فوتوغرافية كريم نور، ميكس وماستر أمير محروس.

شذى حسون

طرحت الفنانة العراقية شذى حسون، أحدث أغنياتها باللهجة المصرية التي تحمل اسم "على ما أظن" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خوري.

حسين الجسمى

طرح النجم الإماراتى حسين الجسمى، أحدث اغنياته التي تحمل اسم "بلبطة" على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضرى.

رامي صبري

أطلق النجم رامي صبري أحدث أغنياته على طريقة السينجل باسم «ملك الفرفشة» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» كأول أغنياته في موسم الصيف هذا العام، تعاون فيها رامي صبري مع الشاعر الغنائي تامر حسين الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان رامي صبري وتوزيع وميكس وماستر شندي وخليل.

اليسا

طرحت النجمة إليسا أحدث أغانيها التي تحمل إسم "بتمايل على الـ Beat"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أمين نبيل.

هيثم شاكر

طرح الفنان هيثم شاكر أحدث اغانية« حكايتنا كملت»، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد الصاوي وتوزيع شريف مكاوي.

نجوي كرم

طرحت نجوى كرم الأيام الماضية ثاني أغانى ألبومها الجديد "كاريزما" وتحمل الأغنية اسم "10 دقايق"، وهي من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع موسيقي فادي جيجي .

وليد توفيق

طرح النجم وليد توفيق أغنية جديدة باللهجة المصرية تحت عنوان "أصحاب السعادة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكافة المنصات الموسيقية، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيي، توزيع محمد عباس، وأخرج الكليب ساري منير.

بلقيس

طرحت الفنانة بلقيس فتحي أحدث أغنياتها باللهجة المصرية "ألف روح" على موقع فيديوهات يوتيوب، وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، وهي الأغنية التى تعاونت فيها مع الشاعر المصري أحمد حسن راؤول والملحن اللبناني غي مانوكيان، ومن توزيع سليمان دميان وإخرج الأغنية إيلى فهد.

هيفاء وهبى

طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، أحدث أغنياتها بعنوان "ما بضعفش"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومواقع التواصل الإجتماعى، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات عمرو المصرى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع سليمان دميان، والكليب من اخراج ايلى فهد.

وائل كفورى

طرح النجم اللبناني وائل كفورى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "حالف عالحب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات منير بو عساف ومن ألحان وتوزيع بلال الزين.

احمد سعد

طرح النجم أحمد سعد أغنية "اختياراتى مدمرة حياتى" الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس"، الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد وعدد كبير من نجوم الفن، ومن المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى.