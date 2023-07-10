شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تحيي ذكرى والدها محمود رضا برسالة وصور لهما معًا.. اعرف ماذا قالت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة شيرين رضا على كتابة رسالة إلى روح والدها بالتزامن مع ذكراه اليوم، قائلة: "في هذا اليوم ، 10 يوليو، أتذكر رجلًا كان نجمًا للعالم، لكنه مثل العالم كله بالنسبة لي".

واستكملت: "محمود رضا بابا..كنت رجلاً ناجحًا، وتعيش جيدًا، وتضحك كثيرًا، وتحب بعمق، لقد اكتسبت أيضًا احترام وحب كل شخص عملت معه، ورأيت دائمًا الأفضل في الآخرين، وقدمت كل ما عملت على كل ما لديك".

وختمت رسالتها بقولها: "سوف يلهمني تفانيك وحبك إلى الأبد، ارقد في سلام يا حبيبتي".