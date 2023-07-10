ترافيس سكوت قادم إلى الأهرامات بألبوم غنائي جديد

ياسر رشاد - القاهرة - ترافيس سكوت، يستعد المغني العالمي لإحياء حفلًا غنائيًا ضخما في مصر أمام الأهرامات، وذلك حسبما أعلن عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تفاصيل حفل ترافيس سكوت في مصر

أعلن ترافيس سكوت عن إقامة حفل غنائي بمنطقة الأهرامات يوم 28 يوليو الجاري، كما كشف المغني العالمي عن طرح ألبومه الجديد "UTOPIA" خلال الحفل.

تذاكر حفل ترافيس سكوت

قسمت تذاكر حفل المغني العالمي إلى فئتين، وهما:" VIP Golden Circle ووصل سعرها إلى 6500 جنيه مصري ، و Premium ووصل سعرها إلى 4 آلاف جنيه مصري، مع نفاذ تذاكر الـ VIP.

ووضع القائمون على الحفل شروط صارمة لحضور الحفل، حيث أعلنوا منع كاميرات التصوير وعدم دخول من هم أقل من 16 عاما.

ترافيس سكوت

نبذة عن ترافيس سكوت

جاك بيرمون ويبستر الثاني، من مواليد 30 أبريل 1991، والمعروف باسمه المسرحي ترافيس سكوت هو فنان ومغني راب، تم ترشيحه لثماني جوائز جرامي وفاز بجائزة بيلبورد الموسيقية وجائزة جرامي اللاتينية.

وقع سكوت في عام 2012 أول عقد رئيسي له مع إبيك ريكوردز، وصفقة نشر مع ”قود ميوزيك“ بواسطة كانييه ويست، وفي 2013 وقع عقد تسجيل مع Grand Hustle T.I.

وكان أول مشروع كامل لسكوت، تسجيلًا مختلطًا تم إصدار أول مشروع كامل لسكوت، التسجيل المختلط Owl Pharoah، ذاتيا في عام 2013، تبع ذلك شريط مختلط ثان، أيام قبل Rodeo، في عام 2014.

ترافيس سكوت

قاد ألبومه الأول،(Rodeo (2015، الذي حقق نجاحًا باهرًا، الأغنية المنفردة الناجحة وأصبح ألبومه الثاني، Birds in the Trap Sing McKnight (2016)، أول ألبوم له يحل أولًا في ترتيب بيلبورد، وفي العام التالي، أصدر سكوت ألبوما تعاونيًا مع كوافو بعنوان ”Huncho Jack, Jack Huncho“ تحت مسمى الثنائية هونشو جاك.

في عام 2018، تم إصدار ألبومه المسجل الثالث، Astroworld، بإشادة من النقاد وأنتج أول أغنية فردية له في بيلبورد هوت 100، "Sicko Mode" (برفقة دريك)، في أواخر عام 2019، أصدرت شركة تسجيل سكوت تسجيلات جاك ريكوردز الألبوم التجميعي JackBoys، الذي تصدر بيلبورد 200.

ترافيس سكوت

بعد إصدار أغنيته المنفردة "Franchise" (التي تضم Young Thug وM.I.A.) في عام 2020، حيث أصبح ترافيس سكوت لأول مره أول فنان على هوت 100 يحصل على ثلاث أغنيات في المركز الأول في أقل من عام.

تم وصف أسلوب سكوت الموسيقي بأنه «طموح»، و وصف صوت سكوت بأنه «مُظلم بلا هول، توفيقي، عالي الدقة، وقبل كل شيء غير طبيعي».

اكتسب سكوت سمعة سيئة بسبب الخلافات والقضايا القانونية المتعلقة بالسلامة في حفلاته الموسيقية، و في نوفمبر 2021، حدث سحق جماعي للجماهير خلال أداء سكوت في مهرجان Astroworld في مسقط رأسه هيوستن، تكساس، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة مئات آخرين