لطيفة .. سفيرة المرأة التونسية تسطع فى سماء مهرجان قرطاج

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد النجمة لطيفة للمشاركة في إحياء مهرجان قرطاج الدولي، ويقام الحفل يوم 13 أغسطس المقبل، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للمرأة التونسية، أطلق رواد السوشيال ميديا وجمهور تونس وصف "سفيرة المرأة التونسية" كشعار للحفل الذي ينتظره الكثيرين من الجمهور التونسي، وذلك لما حققته من نجاحات كبيرة في عالم الفن وصناعة المزيكا على مدار 40 عاما.

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كما انتهت لطيفة مؤخرا من تصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، تمهيدا لطرحهما تباعا خلال موسم صيف 2023، كما تقوم بتسجيل باقي أغاني ألبومها الصيفي، وتطرح أغاني الألبوم تباعا خلال فترة الصيف.

لطيفة

ومن أبرز المفاجئات التي تعلن عنها لطيفة خلال الساعات القادمة، إنتهائها من تسجيل ألبوم جديد مع المبدع زياد الرحباني، بعد نجاحاتهما السابقة معا.

وتقول لطيفة في تصريحات صحفية، أنها عادت من لبنان إلى مصر، وتشعر بحالة من البهجة والفرحة، بعد الإنتهاء من تسجيل أعمالها الجديدة مع زياد الرحباني، مؤكده أن الفترة المقبلة ستشهد عدة مفاجئات فنية.

أردفت لطيفة أنها تلقت الكثير من المكالمات للإشادة بحلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، وقالت أن التهاني وصلتها مم كافة أرجاء الوطن العربي، قائلة: استعدت ذكرياتي مع نجاحات حفلات ليالي التليفزيون، لأن الحلقة خرجت بشكل مختلف تماما وحملت قيمة كبيرة"، مؤكدة أنها لأول مره تظهر في برنامج بتلقائية شديدة، مادية سعادتها بالنجاح الذي حققته الحلقة، ووجهت الشكر للإعلامية منى الشاذلي وفريق عمل البرنامج، بالإضافة للفرقة الموسيقية التي كانت برفقتها.

أنهت لطيفة حديثها قائلة: "حقيقي هذا الظهور المميز في "معكم منى الشاذلي" يجعلني أفكر كثيرا قبل الموافقة على الظهور في أي برامج أخرى".

لطيفة

وكانت لطيفة قد تصدرت مؤخرا تريند تويتر في الوطن العربي، بعد أن حقق ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها على شاشة "cbc"، ما يزيد عن 40 مليون مشاهدة، عبر كافة وسائط التواصل الاجتماعي منها 25 مليون مشاهدة على تيك توك، وما يزيد عن 3 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، بالإضافة لمشاهدات الحلقة على تويتر وفيس بوك وانستجرام، وغيرها من المنصات ومواقع التواصل.

كشفت الفنانة لطيفة عن تعرضها لعمليات نصب واحتيال عدة خلال مسيرتها الفنية، قائلة: "الأمر حدث أكثر من مرة، ولم تجد أي شيء طريف في الأم، بقيت أسلم أمري لله، وأقول حسبي الله ونعم الوكيل".

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تعرضت لموقف صعب خلال فترة كورونا بسبب عملية جراحية لشقيقتي

تحدثت لطيفة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء أمس السبت عن فترة أزمة فيروس كورونا، قائلة: "أزمة كورونا أجبرت الجميع على الجلوس في المنزل، لافتة إلى أنها تعرضت لموقف صعب، إذ إن شقيقتها كانت مسافرة لإجراء عملية جراحية، واضطرت أن تكون هي المسؤولة عن الطعام في المنزل، معقبة "أنا عمري ما دخلت مطبخ قبل أزمة كورونا، وعمري ما كنت بطبخ نهائيًا خلال حياتي".

وأشارت لطيفة إلى أنها كانت رافضة بشكل قوي أن تجلب أي أطعمة من الخارج خوفًا على والدتها من نقل العدوى، معقبة: "لما دخلت المطبخ وطبخت عملت حاجات حلوة أوي، واكتشفت وقتها أني بعرف أطبخ، وعملت أكلات كتير من غير ما أدخل على اليوتيوب ولا أي حاجة".

لطيفة

مسيرتى الغنائية عبارة عن 35 ألبومًا، وكلها أمتلك حقوقها:

قالت الفنانة لطيفة، إن مسيرتها الغنائية عبارة عن 35 ألبومًا، وكلها تمتلك حقوقها، إذ إنها من إنتاجها الخاص، سواء الصوت، أو الفيديو، لافتة إلى أنها كانت سعيدة بحصولها على جائزة "ميوزيك أورد" عن أغنية "حبيبي متروحش بعيد".

لطيفة

وأضافت لطيفة، كان لدي طموح فني كبير، وكانت تخاف من فرض شيء عليها، "محبش حد يجي يقولي غني أنتي ده، أنا بحب أغني اللي أنا عاوزاه، محبش حد يفرض عليا حاجة من نفسه".

إنتاج الأغاني أصبح سهلًا جدًا في الوقت الحالي:

تابعت الفنانة لطيفة، أنه في الوقت الحالي إنتاج الأغاني أصبح سهلًا جدًا، إذ إن مواقع التواصل الاجتماعي سهلت الكثير من الأمور أمام الفنانين في الوقت الحالي، "أي حد معاه موبايل يقدر يعمل أغنية دلوقتي، ولكن في وقتي كان لازم طموح وإرادة وتعبنا كتير عشان نعمل اللي إحنا عاوزينه".