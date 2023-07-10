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عمر الجمل: "عين جمل" يتناول المواقف الحياتية للمواطن العادي بطريقة كوميدية

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان عمر الجمل، تفاصيل العرض الكوميدي "عين جمل"، والذي تم إطلاقه خلال الفترة الأخيرة وشهد إقبالا من قبل الجمهور في مصر والوطن العربي.

وأوضح عمر الجمل في تصريحات له، أن العرض يتناول المواقف الحياتية للمواطن العادي بطريقة كوميدية يشارك فيها الحضور ويتفاعلون معها، مؤكدا أن أهم ما يميز العرض هو تناوله مواقف تحدث لجميع الحضور بشكل يومي.

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وتابع عمر الجمل أن الكوميديا ليست حكرا على أحد فالجميع أو الغالبية لديهم طاقة كوميدية والعديد من المواقف التي يمكنها خلق حالة من الكوميديا والضحك، وهو ما يعتمد عليه عرض "عين جمل" من خلال مشاركة الجمهور في العرض بمواقفهم وذكرياتهم الكوميدية.

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ونوه عمر الجمل، بأنه تم تنظيم أكثر من حفلة خاصة بعرض "عين جمل" سواء داخل مصر أو خارجها، آخرها عرض الأردن، والذي شهد إقبالا كبيرا من قبل الجمهور الأردني والعربي الذين تفاعلوا معه بلهجة مصرية.

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وأشار عمر الجمل إلى أن حلقات أو فيديوهات عرض "عين جمل" يتم بثها بشكل مستمر على السوشيال ميديا، حيث يتفاعل معها المتابعين، الأمر الذي يؤكد نجاح عروض الكوميديا التفاعلية في جذب قطاع كبير من الجمهور.

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وأكد الفنان عمر الجمل، أن العرض يستهدف التنوع والتجدد المستمر حتى لا يشعر الجمهور بالملل، حيث يتم تجديد طريقة الدعاية والعرض نفسه بشكل مستمر، فضلا عن إضافة أجواء جديدة للحضور كل حفلة، معربا عن أمله في أن تحظى الحفلات الجديدة على إعجاب الجمهور المصري والعربي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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