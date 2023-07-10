كريم عبدالعزيز يستأنف تصوير"الحشاشين" مع بيتر ميمي استعدادًا لرمضان 2024

ياسر رشاد - القاهرة - عاد المخرج بيتر ميمى الى لوكيشن تصوير مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، في إحدى المناطق داخل القاهرة، وذلك لسرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ليصبح جاهزًا للعرض في رمضان المقبل 2024.

يأتي ذلك بعدما اطمأن بيتر ميمي على إيرادات فيلمه الجديد “بيت الروبي” مع كريم عبد العزيز فى السينمات وتحقيقه نجاحًا كبيرًا وإشادات من الجمهور.

كريم عبد العزيز

وكان قد طرح النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

موعد عرض المسلسل



يعرض مسلسل الحشاشين فى السباق الدرامى رمضان القادم، حيث توقف تصوير المسلسل قبل شهر رمضان الماضى، بعد قرار تأجيل عرضه لرمضان ٢٠٢٤ بسبب ضيق الوقت وطبيعة المسلسل التاريخية التي تفرض المزيد من الوقت للتحضير، وتكرار السفر خارج مصر لتصوير عدد من المشاهد الخارجية.

كريم عبد العزيز وبيتر ميمي

شخصية كريم عبدالعزيز

ويجسد كريم عبدالعزيز فى الأحداث «حسن ابن الصباح» قائد وزعيم الفرقة التى أرعبت العالم خلال القرن الحادي عشر، باعتناق أفكار متطرفة واشتهرت بالاغتيالات، وتعد موجعًا لمعظم الجماعات المتطرفة التى ظهرت فى فترات تالية ويعد اسم حسن الصباح، والملقب بـ «شيخ الجبل»، واحدًا من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل فى التاريخ الإسلامي، وينسب له تأسيس ما يعرف بالدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلة النزارية المشرقية أو الحشاشون حسب التسمية الأوروبية.

أبطال الحشاشين

المسلسل يشارك فى بطولته شريف سلامة وميرنا نور الدين وأحمد كشك، تأليف عبد الرحيم كمال الذى غاب موسم دراما شهر رمضان الماضى بعدما حقق نجاحا كبيرا مع مسلسل .

من ناحية أخري، حقق فيلم “بيت الروبى” نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه بجميع دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

وجمع “بيت الروبي” أمس الأحد 2 مليون و 157 ألف جنية، وهو بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

أحداث فيلم بيت الروبي

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، وزوج نور اللبنانية، وتحدث العديد من المفارقات بسبب ذلك الأمر.

أبطال فيلم بيت الروبي

يذكر أن “بيت الروبي” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد عبد الرحمن توتة، ومصطفى أبو سريع، ومحمود السيسي وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

كان أبدي المخرج بيتر ميمي، سعادته بنجاح فيلمه الجديد “بيت الروبي” الذي يعرض حاليًا فى السينمات،حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: “إيرادات فيلم بيت الروبي أمس فقط تخطت العشرة ملايين جنيه.. ده رقم أول مرة يحصل فى السينما.. الحمد لله أن الفيلم لمس الناس..الحمد لله”.

كريم عبد العزيز

أعرب الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد “بيت الروبي”، الذي نافس فى موسم عيد الأضحي بجميع دور العرض السينمائية.

أكد كريم محمود عبد العزيز فى تصريحات تليفزيونية:" كنت قاعد مع المخرج بيتر ميمي وقالي فيه فيلم مع كريم عبد العزيز فقولتله خلاص موافق عشان عارف الفيلم أكيد هيبقى حلو وأستاذ كريم عبد العزيز بيحاول دايما ينتقي أفلامه وتكون محترمة وحلوة وتكون صالحة لكل الناس، وعائلية ودي حاجة كويسة وأكيد هيبقى فيلم حلو، وطبعا أكيد بيتر بيعمل أفلام حلوة".

وأضاف:" كريم عبدالعزيز قمة في الاحترام والاحتراف وكل حاجة، والعلاقة بسيطة وسهلة وحلوة وسلسلة، وفيلم معمول على الرايق، والمنافسة مبشوفهاش، ومفيش منافسة بين حد وحد، لأن كل واحد ليه تفاصيل وجمهوره".

آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار.

والفيلم إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.