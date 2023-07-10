شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز والعرض رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف المخرج بيتر ميمى تصوير مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، في إحدى المناطق داخل القاهرة، وذلك لسرعة الانتهاء منه في أقرب فرصة ليصبح جاهزًا للعرض في رمضان المقبل 2024، حيث صور عددًا من مشاهدة العام الماضى وتأجل تصويره بسبب انشغال بعض ابطاله بأعمال أخرى بجانب أن المسلسل يجتاج لوقت طويل لتصويره في عدة بلدان مختلفة.

وكان قد طرح النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".



الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

"الحشاشين" ليسوا أشخاصا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.