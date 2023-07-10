شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة 21 يوليو.. حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة 2023 (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان تامر حسني نجم الغناء في الوطن العربي، فى أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة 2023، والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة جماهيرية كبيرة هذا الصيف من خلال حفلات وفعاليات مختلفة ومميزة.

ومن المقرر أن يكون الحفل الكبير للفنان تامر حسني، يوم الجمعة 21 يوليو الجاري، على أن يتم حجز التذاكر عبر موقع "تذكرتي".

تستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته خلال أيام قليلة ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.