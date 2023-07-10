شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة أحمد وصفوت غطاس أول الحضور لحفل جوائز الإنتاج الدرامي بمجال حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت منذ قليل، الفنانة الكبيرة سميرة أحمد وزوجها صفوت غطاس، لحفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز الذى يقيمه المجلس القومى لحقوق الإنسان بالمتحف القومى للحضارة، برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب.

المجلس القومى لحقوق الإنسان يقيم هذا الحفل لتكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد أن تم تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.

يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، ويشار إليه فى هذا القانون بـ "المجلس".