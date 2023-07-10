شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد على الكشوطى لـ extra News: مهرجان العلمين متنوع وله أهداف استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد والكاتب الصحفي علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع، خلال لقائه مع برنامج هذا الصباح على شاشة extra News مع الإعلامية يارا مجدي، إن مهرجان العلمين فكرة ممتازة والتجهيزات والتحضيرات تؤكد أن مصر أمام مهرجان عالمي هو الأكبر في الشرق الأوسط بالفترة المقبلة.

وأشار الناقد والكاتب الصحفي علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع، إلى أن المهرجان مستمر علي مدار أكثر من 40 يوم وهي مدة طويلة تستوعب التنوع الكبير في الأنشطة المقدمة حيث يقدم المهرجان 12 نشاط متنوع ما بين الفن والرياضة وعروض الأزياء وسباق السيارات موضحا أن المهرجان له أهداف استراتيجية ويستهدف استقبال كم كبير من الزوار وتنشيط السياحة في مدينة ذكية مثل مدينة العلمين.

تستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته خلال أيام قليلة ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.