شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعي وجمال سليمان والليث حجو يحضرون حفل جوائز الإنتاج الدرامى بمجال حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر منذ قليل، الفنان جمال سليمان، والفنان جمال عبد الناصر، والناقدة الفنية علا الشافعي، والفنانة سمير أحمد، والليث حجو، مخرج مسلسل رسالة الإمام، والإعلامي معتز الدمرداش، والفنانة الليبية خدوجة صبري، ومحمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والسفير فهمي فايد، والمستشار محمد شيرين فهمي، والفنانة عايدة رياض لحفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز الذى يقيمه المجلس القومى لحقوق الإنسان بالمتحف القومى للحضارة، برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب.



جمال سليمان

المجلس القومى لحقوق الإنسان يقيم هذا الحفل لتكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد أن تم تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.

يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، ويشار إليه فى هذا القانون بـ "المجلس".