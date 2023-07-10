شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يكرم اسم المخرج نور الدمرداش ونجله معتز يتسلمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد الفني طارق الشناوي: "بعتبر نفسي من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخاصة بعدما قرروا أن للدراما هدفًا ويجب أن تكون من هنا في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتابع طارق الشناوي، خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز الذى يقيمه المجلس القومى لحقوق الإنسان بالمتحف القومى للحضارة، برئاسة السفيرة الدكتوة مشيرة خطاب: أنا بشكر اللجنة جدًا، علا الشافعي، السيد محمود، واختياراتنا كانت بدون أي انحياز وشاهدنا المسلسلات 15 أو 30 حلقة ومفيش تفرقة بينهم، وتم تصويت ديموقراطي.

وكشف المجلس القومى لحقوق الانسان عن إطلاق اسم المخرج نور الدمرداش، لهذه الدورة احتفالاً بمشواره الفني الكبير، واستعراض أهم محطاته الفنية، وتسلم الجائزة نجل الإعلامي معتز الدمرداش.

وقال معتز الدمرداش، شرف كبير ليا شخصيًا لأسرتي وأبناء نور الدمرداش وجسمي مقشعر لما بيسمع كلام عن والدي وتأثيره في الدراما في مصر وخصوصًا في مجال حقوق الإنسان، وأدركت أن والدي ساهم هو وابناء جيله في فترة الستينيات في مجال الفن.

وحضر كل من، الفنان جمال سليمان، الفنان جمال عبد الناصر، الناقدة الفنية علا الشافعي، الفنانة سمير أحمد، الليث حجو موجود مخرج مسلسل رسالة الإمام، الاعلامي معتز الدمرداش، محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق، السفير فهمي فايد، المستشار محمد شيرين فهمي، النائب محمد هيبة، الفنانة عايدة رياض، سلمي ابو ضيف،

المجلس القومى لحقوق الإنسان يقيم هذا الحفل لتكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد أن تم تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.

يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، ويشار إليه فى هذا القانون بـ "المجلس".