شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة يطلق ألبومه الجديد "رايق" يضم 13 أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان حمزة نمرة من تسجيل أغنيات ألبومه الموسيقي الجديد "رايق"، والمقرر طرحه مساء الأربعاء 19 يوليو، ويفاجئ حمزة جمهوره العربي بوجبة غنائية دسمة خلال الألبوم الذي يضم في جعبته 13 أغنية، يتم إطلاقها بطريقة تسويقية مختلفة بواقع أغنية جديدة كل أسبوع وتحديدًا في أيام الأربعاء على مدار موسم الصيف.

ويبدأ حمزة رحلة إطلاق ألبومه الجديد بظهور الأغنية الرئيسية "رايق" بشكل فيديو كليب تم تصويره في اليونان مع المخرج مصطفى السولي، على أن يتبعها كل يوم أربعاء بأغنية أو أغنيتين أسبوعيًا حتى نهاية صدور جميع الأغاني مطلع سبتمبر المقبل.

كما يشوق حمزة نمرة جمهوره بتفاصيل الألبوم المنتظر بتوضيح اسم ومعاد ظهور كل أغنية من أغانيه، ويعتبر أحد أطول ألبوماته الموسيقية يضم أكثر من "دستة" أغاني من بينها "مرايات" و"رياح الحياة" وأغنية خاصة عن "الإسكندرية"، ومن بينها كليب تم تصويره في بريطانيا مع المخرج العالمي راجا فيردي، الذي أخرج لنجوم عالميين مثل مارشميللو وباسنجر.

ومن جانبه قال حمزة نمرة أن الألبوم يعد تجربة موسيقية مختلفة بالنسبة إليه حيث يعد أول ألبوم صيفي له ويضم عدد كبير من الأغاني، موضحًا أن تحضيراته استغرقت أكثر من عام، وأن كل أغنية تحمل قصة وحالة منفصلة بذاتها ومزيج بين الشجن والبهجة، وسيتم إصدارها بشكل كليبات مصورة أسبوعيًا.

ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.