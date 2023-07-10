«سمكمكينو فى مثلث برمودا» علي مسرح الأنفوشى 

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم مسرح الطفل بقصر ثقافة الأنفوشى مسرحية «سمكمكينو فى مثلث برمودا» يومياً حتى يوم ١٣ من يوليو الحالى على المسرح الكبير ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

العرض غنائى استعراضى يعتمد على تقنية المسرح الأسود، ويعد الجزء الثانى من سمكمكينو الذى سبق عرضه العام الماضى، وتدور أحداثه داخل أعماق البحار حول السمكة المشاغبة سمكمكينو التى ترغب فى الانضمام إلى مجموعة من الأسماك فى رحلة إلى بورتوريكو بالقرب من أمريكا الشمالية، ولكن ترفض السمكة الأم خوفاً على السمكة الصغيرة من الضياع.

وبعد ضغط من المجموعة توافق السمكة الأم على ذهاب سمكمكينو إلى الرحلة ولكنها لا تتبع تعليمات المدربة وتنفصل عن أصدقائها لتصل إلى مكان يوجد به اتجاه للذهاب إلى بروتوريكو والآخر إلى مثلث برمودا ولا تعرف سمكمكينو أين تذهب وتتسبب فى تبديل الاتجاهات فتصل الرحلة إلى مثلت برمودا بدلاً من الجهة المقصودة، ومن هنا تبدأ المغامرات.

العرض بطولة ٣٣ طفلاً وبمشاركة النجمة لوسيندا سليمان بطلة فيلم بيت الروبى، تأليف عبير سعد، أشعار وألحان محمد مصطفى، إهداء أداء صوتى الفنان القدير رضا إدريس، استعراضات نرمين الباشا، تصميم ديكور أمانى سمير، تنفيذ ديكور إنجى عز الدين، إسراء عز الدين، نور رجب، نور صلاح، نبيلة نور، السيد أحمد، ملابس عروسة البحر تصميم والتنفيذ علا جابر، تصميم الدعاية هبة حمدى، مساعد الإخراج سارة ممدوح، مخرجان منفذان ممدوح حنفى ومهند مختار، تجهيزات الصوت محمد منصور وجاسر الفرن، تجهيزات الإضاءة مصطفى العطار وأحمد الفرن وإخراج رنا بركات.