فن ومشاهير

عصام شعبان عبد الرحيم يطرح أحدث أغانيه "صحابي في ضهري" قريبًا

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم، لطرح أغنيته الجديدة " صحابي في ضهري" يوم الجمعه القادم الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٣، وذلك علي مواقع الفيديوهات باليوتيوب وعدد من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية " صحابي في ضهري غناء عصام شعبان عبد الرحيم، وكلمات : إبراهيم الشناوي وألحان: بيشا وتوزيع : مادو  الفظيع وتصوير: ابو ادم واحمد ابراهيم واحمد أشرف ومونتاج : محمد شوقي وألوان: محمود شوقي وإنتاج: الاسطورة.

آخر أعمال عصام شعبان عبد الرحيم


يذكر أن المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم، انضم مؤخرا لأسرة مسرحية " ست البيت " مع المخرج أحمد كامل وسيتم عرضها علي مسرح الهوسابير خلال أيام .

 وقد وضعه المخرج في المسرحية  ليعيد أمجاد والده الراحل شعبان عبدالرحيم، ويجسد دور مطرب شعبي يحيي فرح أحد أبطال المسرحية، ويتصاعد دوره لحدوث مفارقات عديدة داخل الأحداث.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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