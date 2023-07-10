عصام شعبان عبد الرحيم يطرح أحدث أغانيه "صحابي في ضهري" قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم، لطرح أغنيته الجديدة " صحابي في ضهري" يوم الجمعه القادم الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٣، وذلك علي مواقع الفيديوهات باليوتيوب وعدد من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية " صحابي في ضهري غناء عصام شعبان عبد الرحيم، وكلمات : إبراهيم الشناوي وألحان: بيشا وتوزيع : مادو الفظيع وتصوير: ابو ادم واحمد ابراهيم واحمد أشرف ومونتاج : محمد شوقي وألوان: محمود شوقي وإنتاج: الاسطورة.

آخر أعمال عصام شعبان عبد الرحيم



يذكر أن المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم، انضم مؤخرا لأسرة مسرحية " ست البيت " مع المخرج أحمد كامل وسيتم عرضها علي مسرح الهوسابير خلال أيام .

وقد وضعه المخرج في المسرحية ليعيد أمجاد والده الراحل شعبان عبدالرحيم، ويجسد دور مطرب شعبي يحيي فرح أحد أبطال المسرحية، ويتصاعد دوره لحدوث مفارقات عديدة داخل الأحداث.