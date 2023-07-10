شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يكرم الفنانة الكبيرة سميرة أحمد عن مشوارها الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، الفنانة الكبيرة سميرة أحمد عن مشوارها الفني الكبير، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز الذى يقيمه المجلس القومى لحقوق الإنسان بالمتحف القومى للحضارة، برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب.

وحضر كل من، الفنان جمال سليمان، الفنان جمال عبد الناصر، الناقدة الفنية علا الشافعي، الفنانة سميرة أحمد، الليث حجو موجود مخرج مسلسل رسالة الإمام، الإعلامي معتز الدمرداش، محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، السفير فهمي فايد، المستشار محمد شيرين فهمي، النائب محمد هيبة، الفنانة عايدة رياض، سلمي أبو ضيف.

المجلس القومى لحقوق الإنسان يقيم هذا الحفل لتكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد أن تم تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.

يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، ويشار إليه فى هذا القانون بـ "المجلس".



























































































































































































