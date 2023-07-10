شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل تستعد لفيلم "ماما حلوة" بمشاركة بيومى فؤاد ومحمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة غادة عادل لبدء تصوير فيلمها الجديد "ماما حلوة" خلال شهر أغسطس المقبل في مدينة "لاس فيجاس" الأمريكية، حيث يتم عقد جلسات عمل في الوقت الحالي ومعاينة أماكن التصوير قبل الإعلان عن بدء التصوير مباشرة، والفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، ومن إخراج عمرو صلاح.

وفى سياق آخر تنتظر غادة عادل طرح فيلمين جديدين في دور العرض خلال موسم صيف 2023 الأول هو "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، وتأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

الفيلم الثانى هو "مرعى البريمو" والذى تشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدي، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، والعمل تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، وتعود غادة للتعاون مع هنيدى بعد 23 عاماً من آخر فيلم جمعهما وهو "بلية ودماغه العالية" والذى تم عرضه عام 2000.

كما انتهت غادة عادل من تصوير فيلم "أهل الكهف" بعد استئناف تصويره مؤخراً، ويضم الفن عدد كبير من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، محمد فراج، محمد ممدوح، ريم مصطفي، محمود حميدة، أحمد عيد، هاجر أحمد، مصطفى فهمى، بسنت شوقى، رشوان توفيق وعدد آخر من الفنانين، ومن تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.