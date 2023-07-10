رزان مغربي تُشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة مع عمرو دياب.. ونجلها الوسيم حديث الجمهور! – «شاهد»

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يوليو 2023 11:44 مساءً - شاركت رزان مغربي، جمهورها صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، توثق من خلالها لقائها بالهضبة عمرو دياب، وذلك أثناء قضاء عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.

لقاء مفاجئ يجمع عمرو دياب ورزان مغربي

وظهرت رزان مغربي برفقة الهضبة عمرو دياب، كما ظهر نجلها وهو يحتضن عمرو دياب، وظهر الهضبة خلال الصور، وهو مرتديا حلقا مع وجود أشكال وشم على جسده.

وشاركت رزان مغربي مقطع فيديو لعمرو دياب وهو يداعب ابنها عبر حسابها في “إنستجرام”، وعلَّقت: “نجمي الصغير رام يلتقى بالنجم العملاق عمرو دياب”.

من جهته، توجَّه رام نجل رزان مغربي عبر حسابه في “إنستجرام”، والذي يتابعه عليه أكثر من 12 ألف متابع، وشارك مقطع فيديو للحديث الدائر بينه وبين الهضبة، حينما سأله الأخير عن اسمه.

على صعيد آخر، تعرضت مغربي قبل أسبوع لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات، إلَّا أنها طمأنت متابعيها قائلة في تصريح لها: “الحمد لله بقيت كويسة دلوقتي وكانت أزمة وعدت على خير”.

آخر عمال رزان مغربي

وكان آخر أعمال الفنانة رزان مغربي مسلسل الضاحك الباكي، والذي يتناول إلى جانب حياة الريحاني حقبة مهمة من تاريخ مصر الحديث، وما شهدته الحركة الفنية في أوائل القرن الماضي.

ومسلسل «الضاحك الباكي» من بطولة عمرو عبدالجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبدالحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.

عمرو دياب يطرح أحدث أغانيه

على جانب آخر، طرح عمرو دياب أحدث أغنياته «قولي اسمي»، ومن كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع جلال الحمداوي وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

وتصدر اسم الفنان عمرو دياب تريند أنغامي للأكثر استماعا هذا الأسبوع بأغنيته «خلص على قلبي»، والتي طرحها في عيد الأضحى.

وأغنية «خلص على قلبي» من كلمات محمد البوغة ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

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