شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض تفجر لـ"واحد من الناس": أُصِبت بالسرطان وأخفيت الخبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عايدة رياض إنها أصيبت بمرض السرطان فى المثانة، وأخفت إصابتها بهذا المرض، مؤكدة أن الورم كان في حجم الزيتونة، وأن الطبيب أجرى لها جراحة بالمنظار، وبعد التحليل اكتشف أنه ورم خبيث.

وأضافت عايدة رياض، خلال الجزء الثانى من لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: ذهبت لدكتور شهير، وأستاذ لعلاج الأورام فى مصر وأخويا الكبير سمير هو اللى كان يعرف بكل ما مررت به، واتعالجت، وبعد أول ثلاث جلسات الدكتور قال لى انتى هتعملى لى عيانة فوقى كده، ونزلت عملت مسلسل مع مى عز الدين، والدكتور طلب منى ألبس باروكة علشان لما الشعر يقع بعد جلسات الكيماوى، وكنت عاملة دور أخت بوسي فى المسلسل، وطلبت منها من غير ما حد يعرف إن فيه ثلاثة أيام فى الشهر مش هقدر أشتغل فيها، وماكنتش عاوزة أقول لحد".

وغلبت على الفنانة عايدة رياض دموعها على الهواء أثناء حديثها عن محنة المرض، مضيفة أن الممرضات كن يقلن لبعضهن إنى جوه واستأذنونى فى دخول زملائهن وكنت أشيل محلول الكيماوى وأطلع أقابلهم.

وأضافت إن الدكتور بعد ما خلصت الجلسات وعملت مسح ذرى وطلع سليم الحمد لله، طلب منى إنى أشيل المثانة وأركب مثانة صناعية، ورُحت لكذا دكتور وقالوا لى لو هتعمليها يبقى فى فرنسا لأن الست بتبقى أصعب من الراجل، واستخرت الله وقلت يا رب أنت شفتنى وأنا متوكلة عليك، وقلت للدكتور مش هعملها.