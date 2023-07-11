شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض: الفن أخذنى من التعليم ولست نادمة على أى عمل لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عايدة رياض إنها بعد صدمة إصابتها بالسرطان جاءت صدمة إصابة أخوها غالب بسرطان الدم، وأجرى عملية زرع نخاع، وكنت ملازماه أثناء فترة مرضه، وتم شفاؤه ووقف على رجليه، ومنذ ثلاث سنوات عاد له المرض وتوفى.

وأضافت عايدة رياض، خلال الجزء الثانى من لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: أنا بربى بنته وأبوها الله يرحمه كان روحه فيها وكان حاسس إنه هيموت".

وتابعت عايدة رياض: الفن أخدني من التعليم وتركته فى أولى جامعة، ولست نادمة على أفلام المقاولات، والأدوار الجرئية اللى عملتها لست نادمة عليها، وكنت بعمل كل حاجة فى وقتها، وأنا مبسوطة وبحب شغلى.