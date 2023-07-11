شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض تكشف كواليس مشهد خناقتها مع عادل إمام فى اللعب مع الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عايدة رياض إن فيلم "اللعب من الكبار" مع النجم الكبير عادل إمام والأستاذ وحيد حامد والمخرج شريف عرفة من الأعمال التي تعتز بها.

وأضافت عايدة رياض، خلال الجزء الثانى من لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: "كنت بعمل مشهد وإحنا بنضرب بعض أنا والأستاذ عادل إمام، وكان مشهد ماستر سين، وكان الأستاذ شريف عرفة بيعمل البروفة زى المشهد بالظبط، وأستاذ عادل قال لى انتى تضربى على الهوا، وأول ما بدأنا المشهد لاقيته بيضرب بجد وأنا رياضية، فضربته بجد أنا كمان ونطيت ضربته بالدماغ، وكان من أجمل مشاهد الفيلم".

وتابع: "الأستاذ عادل إمام ساعدنى كتير وهو فنان رائع، ومن أروع المشاهد أيضا مشهد العربية لما الأستاذ عادل طلع فوق سقف العربية".

وأضافت أنها فى نفس العام عملت فيلم "الكيت كات" مع الأستاذ محمود عبد العزيز والأستاذ دواد عبد السيد، والناس بتعتبر إنه فيلم إغراء وفيه بوس، والأستاذ داود عبد السيد لما كلمنى علشان يشرح لى أبعاد قصة الفيلم، قال لى انتى فى الفيلم ده عاوزك تتعاملى مع شريف منير على إنه حب حياتك، وهو مخرج واقعى جداً.