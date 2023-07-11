شقيقة أحمد مكي تفجر مفاجأة وتكشف سر طلاقها بعد زواجها بـ 6 أشهر فقط؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 12:54 صباحاً - خلال حوارها في برنامج “المنسي”، الذي تقدّمه الإعلامية إنجي هشام على قناة “هي”، كشفت الفنانة إيناس مكي العديد من أسرارها الشخصية حيث تحدثت عن أسباب طلاقها بعد ستة أشهر فقط من الزواج، ورفضها العديد من الأدوار المهمة في حياتها المهنية.

إيناس مكي تكشف سبب طلاقتها

وقالت الفنانة إيناس مكي إنها انفصلت عن زوجها بعد زواج دام ستة أشهر، معلّلةً السبب بأنها لم تكن مرتاحة في الزواج، ومشيرةً إلى أن المودة لا تزال موجودة بينها وبين طليقها حتى الآن.

وأضافت: “لما اتجوزت كان عندي ٢٩ سنة، وحياتي واضحة ومتظبطة وكنت نجمة ومكنتش متخيلة إنها تفشل قعدنا ست شهور مع العلم إنه ابن ناس ومحترم وسأل عليا بعد 15 سنة يطمن عليا وفي بينا مودة”.

وأستكملت: “لقيت نفسي بمنتهى الأدب والذوق بديلوا كل حاجته وبقولوا خلينا صحاب وسيبني في حالي يمكن أنا عصبية شوية يمكن أنا اللي مبستحملش يمكن الغلط فيا بس مكنتش مستريحة وعمري ما هسيب نفسي في حاجه مش مستريحة فيها… موضوع الزواج دلوقت اتقفل وكل ما حد ينكش في الموضوع وافتح الباب ألاقي استفزاز وهي هي نفس الطريقة، أنا حزينة إن نسبة كبيرة من صحباتي اللي أعرفهم بعد سنين طويلة برضوا بيطلقوا”.

سر رفضها العديد من الأدوار

وعن سبب رفضها العديد من الأدوار بعد نجاحها في مسلسل “لن اعيش في جلباب أبي”، قالت مكي: “كنت ١٩ سنة ساعة ما عملته، ومكنتش متوقعة النجاح لأني كنت لسة وجه جديد وساعتها كنت بعمل برنامج “ناس وناس” وكنت عاملة شخصية مذيعة لاسعة والمخرج أحمد توفيق كان بيدوّر على حد يعمل “روزالين” فشاف الكراكتر واقترح على الفنان نور الشريف”.

وتابعت: “قابلته وخدت الورق وصوّرنا أول يوم وتاني يوم ومكنتش أعرف إنه مبيحبش يتفرج على المونتور، فجأة تالت يوم تصوير حد من عمال البوفيه اتأثر بطريقة كلامي وبعدها لقيت الأستاذ نور رايح يتفرج على المشهد اللي بيني وبينه لقيت المخرجة رباب حسين بتقولي عارفة يعني إيه أستاذ نور يتفرج المونتور؟”.

واختمت إيناس مكي حديثها قائلةً: “بعد ما اتفرج على المشهد قعد يقولّي برافو وكنت في قمه السعادة وبسبب نجاح الدور قعدت أربع سنين كل أدوار الخواجاية اللي في السوق كانت بتتعرض عليا وكنت باعتذر”.

من هي إيناس مكي؟

وبالتعريف عن إيناس مكي، يُذكر أنها شقيقة الفنان أحمد مكي ولدا في مدينة (ورقلة) في الجزائر لأم مصرية ونشأت في مصر مع اسرتها المصرية بعد ترك والدها لها هي وأخواتها. برزت كممثلة في التسعينيات من خلال أدوار الإغراء في المسرح والسينما المصرية.

حصلت على ليسانس آداب جامعة القاهرة. بدأت فتاة إعلان، لمعت في دور الخواجاية في (مسلسل لن أعيش في جلباب أبي)، ومن المسلسلات التي عملت بها أيضًا (الحلم والألم)، و(عالم يا هووه)، وعملت أيضًا بالمسرح في مسرحية (جنون البشر).

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