سطلانة الأهلي.. تتربع على عرش أغاني الكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - يبقى الفن هو الأكثر تأثيراً على قلوب الجماهير في مختلف العصور سواء للتعبير عن الفرح أو الحزن، وتحتفل جماهير النادي الأهلي بفوز الشياطين الحمر بالدوري المصري موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ للمرة الثالثة والأربعين.

فوز النادي الأهلي بالدوري المصري

وأصبحت أغنية "سطلانة" لها بصمة وبهجة في احتفالات جمهور النادي الأهلي ببطولات فريقه، وجاء ذلك بعدما غناها لاعبو الشياطين الحمر بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مرددين "أوه سطلانة".

وتعتبر أغنية سطلانة أطاحت بباقي الاغاني التي تعبر عن فرحة الجماهير، كما أنها أصبحت تغزو العالم ومرتبطه بفوز الشياطين الحمر.

فوز النادي الأهلي بالدوري المصري للمرة الـ43

وكان فاز النادي الأهلي، رسميا لقب بطولة الدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه، ويأتي ذلك بعد هزيمة نادي بيراميدز أمام نادي سيراميكا كليوباترا، اليوم، الاثنين، بهدفين مقابل هدف.

أغنية سطلانة

يشار إلى أن أغنية سطلانة، لكل من المطربين عبد الباسط حمودة، محمود الليثي، حمدي بتشان وحسن الخلعي، كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو، هندسة صوية هاني محروس.

كما أن سطلانة، هي الأغنية الرسمية لفيلم بعد الشر، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويجسد علي ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.