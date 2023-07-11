حلمي عبدالباقي ضيف " بالخط العريض" مع إيمان أبو طالب

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفنان حلمي عبدالباقي، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج “بالخط العريض”، وذلك يوم الجمعة على شاشة الحياة.

ويكشف الفنان حلمي عبدالباقي، خلال الحلقة العديد من الأسرار والمفاجآت، حيث يتحدث لأول مرة عن أسباب اعتزاله الغناء في الملاهي الليلية وخسارته أمواله في البورصة.

حلمي عبدالباقي وإيمان أبو طالب

وحول جيل التسعينات، أجاب عبدالباقي، عن السؤال الصعب، مظلوم ولا محظوظ، كما يكشف كيف واجه أصعب أزمة في حياته.

كما تحدث حول الأزمات التي واجهت نقابة الموسيقيين الفترة الماضية، وعلاقته بالفنان مصطفى كامل، مشيراً إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترات السابقة، أكدت وجود مخالفات مالية، وهو ما استدعى إحالة الأمر برمته للتحقيق من خلال الجهات الرسمية.

حلمي عبدالباقي وإيمان أبو طالب

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.



نبذة عن حلمي عبدالباقي

مطرب وممثل مصري، من مواليد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، درس في كلية التجارة بجامعة الزقازيق، وحاز على لقب مطرب الجامعة اﻷول 3 مرات، ثم اتجه في الاسكندرية للعمل في الغناء في الصالات وحفلات الزفاف.

بدأ مشواره الفني فى العام 1985 بالبوم "الغربة" وعقبها ألبوم "اضحكي" ثم "عيني عليكي" في 1989 الذي كان سبب شهرته بأغنية "يا خطافة" وعقبها ألبوم "عجبتيني" عام 1990، وقدم في 1991 ألبوم "اوعديني" ثم ألبوم "سلم عليها" عام 1992، ثم أعاد اكتشاف نفسه بألبوم "ذكريات" في 1995 وعقبه ألبوم "مع السلامة".

شارك بالتمثيل في أعمال (زمن الجدعان) و(إمبراطورية الجيارة) و(سفينة الحب والعذاب)