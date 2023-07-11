شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد عنتر يجسد شخصية والد قمر الغجرية في مسرحية "قمر الغجر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان القدير محمد عنتر لفريق عمل مسرحية " قمر الغجر" إخراج الدكتور عمرو دوارة، والتي مقررا عرضها بمسرح البالون من إنتاج الفرقة الاستعراضية الغنائية إحدى فرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وكانت آخر مشاركات الفنان محمد عنتر علي المسرح من خلال مسرحية " سيد درويش " علي مسرح البالون والتي قدم خلالها الفنان ميدو عادل شخصية "سيد درويش".

ويقدم الفنان محمد عنتر بأداء شخصية " الشيخ شعلان " ، وأوبريت "قمر الغجر" كتابة وإخراج عمرو دوارة عن فكرة للأديب محمود مكي، ويتضمن تسعة استعراضات بخلاف بعض الأغاني الفردية والثنائية، وكتب الأغاني الشاعر سعيد شحاتة، وقام بالتلحين ووضع الموسيقى التعبيرية الموسيقار أحمد الناصر، وبتصميم الاستعراضات الفنان محمد زينهم (أحد نجوم والرواد بفرقة رضا)، وبتصميم الديكورات الفنان محمد سعد، وتصميم الملابس مروة عودة، وبتصميم الإضاءة الفنان شريف البرعي.



الفنان القدير محمد عنتر مع محمد عادل في مسرحية سيد درويش

ويشارك بالبطولة والغناء والاستعراض ثلاثون ممثلا ومن بينهم كل من النجوم: ميرنا وليد،علاء حسني ،أحمد مختار، آمال رمزي، حسان العربي، وفاء السيد، محمد عنتر، جمال عبد الناصر رمضان ،عصام عبدالله، سيد عبد الرحمن، ابراهيم غنام، أحمد السباع، سحر عبدالله، حسام رسلان، صابر عبد الله، مها عثمان، محمد زينهم، بهجت لطفي، محمد نيازي، أحمد مصطفي، بوسي الهواري، فارس وليد ، وهيئة الإخراج تتكون من : هشام الحصري، بطرس عاطف، أحمد طارق، نانو الصباح، شمس شاهين.

الأحداث الدرامية تدور في إحدى القري السياحية بالساحل الشمالي، وتتناول قصة العشق التي جمعت بين "قمر الغجرية" و ابن الوزير الفنان التشكيلي "أمير" ، وبالتالي فإن الأحداث تجمع بين ثلاثة أجواء مختلفة هي عالم الصيادين وعالم الغجر بتفرد عاداتهم تقاليدهم وأيضا أجواء طلبة الجامعة بثقافتهم المعاصرة، وتتضح تلك الأجواء الثلاث بنهاية العرض حيث تشارك كل مجموعة بحفل الزفاف وتقدم بعض الفقرات التي توضح مدة تنوع وثراء فنوننا الشعبية.