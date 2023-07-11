“مينفعش يتساوى بيا”.. علي الحجار يوجه إهانة قاسية لـ مدحت صالح ويرفض التصالح معه.. ما القصة؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 02:48 صباحاً - كشف الفنان المصري علي الحجار عن حقيقة خلافه مع الفنان مدحت صالح بسبب مشروعه “100 سنة غنا”.

مؤكدًا أنه أخذ مشروعه “100 سنة غنا” وقدمه تحت اسم “الأساتذة”، وهو الأمر الذي أغضبه كثيرا، ولا يقبله على الإطلاق، مضيفا: “ده ناقل المشروع كوبي بيست، وأمر غير مقبول”.

وقال الحجار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الستات”: “مدحت صالح بالنسبة لي فنان كبير وبحب أغاني كتير منه بسمعها، لكن فكرة 100 سنة غنا فكرتي وهو عارف، وبيطلع كتير يقول علي الحجار استاذي”.

علي الحجار عن خلافه مع مدحت صالح: “مش خناقة في الشارع”

وأضاف “الحجار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، وسهير جودة في برنامج “الستات” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن مدحت صالح كان يخرج في البرنامج التلفزيونية ويقول أن علي الحجار أستاذه وتعلم منه الكثير، وهو يعلم جيدا أن مشروع “100 سنة غنا” مشروع علي الحجار.

ورفض علي الحجار دعوات الصلح قائلا: “إحنا مش بنتخانق في الشارع، الموضوع والخلاف كبير جدا، انت عارف يعني إيه تبقى شغال سنين على رسالة دكتوراه مثلا ويجي حد يقدمها مكانك وياخد الرسالة بتاعتك اللي انت تعبت فيها، هل ساعتها أنت هتقبل الصلح”.

وأشار إلى أنه متعجب حتى الآن من عدم رد الفنان مدحت صالح في تصريحات له حول هذا المشروع، “أنا عاوزه يطلع يبرأ نفسه من أنه أخد مشروعي، هو ميتساويش بيا، هو كمان مستني أنا هكلمه، محدش يقارني بيه وده مش غرور”.

واستكمل، أنه لديه تنوع في مسيرته الغنائية غير عادي، ولا يقبل أن يتم مقارنته بالفنان مدحت صالح، “هو كان بيقول عليا أستاذه مينفعش يتساوى بيا”.

مشروع “100 سنة غنا”

أعلنت وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، رسميا اليوم الإثنين، عن تبني مشروع “100 سنة غنا”، الذي تقدم به الفنان الكبير علي الحجار، بعد جدل واسع حول مصيره.

قالت وزيرة الثقافة في بيان لها: “إن الوزارة منفتحة على التعاون مع كافة المشاريع الجادة التي تهدف إلى الحفاظ على تراثنا الفني، واكتشاف المواهب بجميع المجالات.

وأكدت تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع، من خلال مسارح، وفناني دار الأوبرا المصرية، ليخرج بالصورة التي تليق بإرثنا الغنائي.

وأعرب الفنان الكبير علي الحجار، عن سعادته، وترحيبه بهذا التعاون مع وزارة الثقافة، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يؤرخ لـ 100 عام من الغناء في مصر، هو ثمرة إعداد ودراسات استمرت لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن المشروع سيكون بوابة لتعريف الأجيال الجديدة بالطرب المصري الأصيل، بطريقة تتناسب مع العصر الحالي، كما سنسعى من خلال المشروع لإحياء كنوز غنائية كانت قد أوشكت على الاندثار لعظماء التلحين والغناء بمصر، وسيتم توزيعها بطريقة حديثة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة.

وأضاف الحجار، أن المشروع يحتاج إلى فترة من الإعداد المتواصل والجاد، ليخرج في صورته النهائية بالشكل الذي يليق بما نملكه من تراث غنائي كبير.

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