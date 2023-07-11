في ذكرى وفاته.. شاهدوا صورة الابن غير الشرعي لـ عمر الشريف.. وسر إنكار أبوته له رغم أنه نُسخة منه في شبابه!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 02:48 صباحاً - حلت أمس الإثنين 10 يوليو، ذكرى وفاة النجم العالمي الراحل عمر الشريف، اذ رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015 بعد مثيرة فنية طويلة داخل مصر وخارجها ليجوب العالم بفنه.

وتزامنا مع تلك المناسبة، تستعرض لكم “الخليج 365” قصة “لورانس العرب” مع ابنه غير الشرعي وسر إنكار الفنان لأبوته رغم الشبه الكبير الذي جمع بينهما.

ابن غير شرعي لـ عمر الشريف

بعد انفصال الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، عن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، لم يتزوج مرة ثانية، بالرغم من دخوله في علاقات نسائية كثيرة مع نجمات السينما العالمية، وطاردته المعجبات اللاتي رغبن في إقامة علاقة غير شرعية معه، وفق تصريحات النجم الراحل في إحدى البرامج التلفزيونية.

روبين نجل عمر الشريف غير الشرعي الفنان عمر الشريف في شبابه

عام 1969، قابل عمر الشريف صحفية إيطالية اسمها «لولا دي لوكا»، لإجراء حوار صحفي، وبعد 5 دقائق فقط اختفت من حياته، وبعد مرور عام على تلك العلاقة العابرة، أخبرته أنها أنجبت طفلًا منه، وأطلقت عليه اسم «روبين عمر الشريف».

عمر الشريف مع نجله الشرعي طارق نجل فاتن حمامة

لكن الأب رفض الابن غير الشرعي، وقال: «أنا لا أعتبره ابني، على الرغم من أنني أعترف بأنه ربما أنتجه حيوان منوي خاص بي، لكن في تلك الحالة من الممكن أن يكون لدي 100000 ابن».

عمر الشريف ونجله طارق

بعد 25 عامًا على تلك الواقعة، فوجئ عمر الشريف بصورة شاب يشبهه تمامًا منشورة في الصحف والمجلات، وقال روبين، أنه يرغب في حضور والده النجم العالمي لحفل تخرجه من الجامعة، اللافت أن ملامح الابن الايطالي كانت أكثر شبهًا بعمر الشريف، أكثر من ابنه الشرعي طارق.

حديث عمر الشريف عن نجله

قال عمر الشريف، في حوار لصحيفة الأحرار عام 1999، إن هذا الشاب لا يشك أنه ابنه لأنه نسخة طبق الأصل منه، ومع ذلك لن يستطيع أن يكون والده، لأنه يعترف بأبوته لـ ابن المرأة التي يحبها فقط – يقصد طارق ابنه من فاتن حمامة

وأضاف أن الأب هو من تعرفه وتحبه، في حالة «روبين» هو لم يحب أمه، فقط أقام معها علاقة سريعة نسيها وسط مئات العلاقات القصيرة.

ولم ينكر عمر الشريف تأثره بالشاب الايطالي، وقال إنه كان ينتظره بالساعات في بهو الفندق ينزل به، أثناء تصوير أحد أفلامه في روما، وكان يتحدث معه، ويصحبه إلى السيرك أحيانًا، لكن الفتي لم يكن يريد سوى اعتراف من عمر أنه ابنه.

وهذا الأمر كان يرفضه الأب، وكان يعتبر نفسه متبرع بالسائل المنوي فقط: «أنني لست ضد المرأة التي تنجب مني، لكنها يجب ألا تتوقع مني أنني سأكون والد هذا الطفل».

رحيل عمر الشريف

توفي الممثل المصري عمر الشريف اليوم الجمعة (العاشر من تموز/ يوليو 2015) عن 83 عاماً، كما أعلن وكيل أعماله، الذي أوضح أن الممثل العالم توفي في القاهرة جراء أزمة قلبية.

وقال ستيف كينيس وكيل أعمال الممثل الراحل من لندن “توفي (عمر الشريف) جراء أزمة قلبية في القاهرة. كان قد نقل إلى مستشفى متخصص بمعالجة المرضى المصابين بالزهايمر”. وكان المرض اضطره إلى الابتعاد عن الشاشات في عام 2012.

وقال وزير الآثار المصري السابق عالم المصريات المعروف زاهي حواس الذي كان صديقاً مقرباً لعمر الشريف، إن الممثل المصري قد توفي في مستشفى في حي حلوان بالقاهرة حيث نقل منذ شهر.

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