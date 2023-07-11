شكرا لقرائتكم خبر عن غنام غنام يعرض الليلة الحادية عشرة لـ"بأم عيني 1948" فى مهرجان الرحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفنان العربي الكبير غنام غنام مسرحية "بأم عيني – 1948" في ختام مهرجان الرحالة لمسرح الفضاءات المفتوحة، وذلك يوم السبت 15 يوليو عام 2023 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت عمان والقدس.

عُرضت مسرحية "بأم عيني" من قبل في أكثر من مهرجان وبأكثر من مناسبة والعرض القادم لهذا العمل المونودرامي يسجل الليلة الحادية عشرة ، وكان قد عرض بمصر بمهرجان "المنصورة المسرحي" في دورته الثانية والذي كانت تحمل اسم الفنان الكبير عبدالغفار عودة، وتم عرض المسرحية أكثر من مرة لنجاحها والإشادات النقدية والجماهيرية التي نالتها بعد العرض الأول .

العرض يسرد جوانب من تجربة حقيقية، ويسلط الضوء على حياة أهالينا في فلسطين المحتلة منذ 1948، وعن مظاهر تمسكهم بهويتهم والدفاع عنها، ومن بينها مثلاً قبور شهداء ثورة البراق عام 1929 في مدينة عكا.



عرض مسرحية بام عيني

"بأم عيني 1948" مونودراما من تأليف وإخراج وأداء تمثيلي للفنان غنام غنام، و يرصد زيارة حقيقية (غير معلنة) للأرض المحتلة منذ 1948 والتي قام بها الفنان غنام غنام عام 2017، حيث رصد انتصارات يومية يحققها الفلسطينيون البسطاء لينتصروا على احتلال وطنهم وحقهم، وشواهد حياتية يومية، وزيارة للبيت الذي ولد فيه غسان كنفاني عام 1936 وهُجِرَ منه عام 1948 ورغم عشرات السنوات من الاحتلال لا زال يسمى ببيت غسان، كل حجر في عكا يقول "الأرض بتتكلم عربي"، العرض يتحدث عن هشاشة الاحتلال، وبالتالي يطرح أكثر من سؤال.

هذا العرض يعد الحلقة الثالثة بعد عرضين قدمتهما الفنان غنام غنام وهما (عائد إلى حيفا) و(سأموت في المنفى)، والعروض الثلاثة لها منهجية هي أنها تقدم في فضاء قاعة مفتوحة وليس خشبة مسرح، وكل ما يلزم وحسب القاعة هو Head mic وأما الإضاءة فمفتوحة أيضا .