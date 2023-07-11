مش هتصدق شكلها.. ياسمين عبد العزيز بملامح صادمة فى أحدث ظهور لها! – «صورة»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 03:50 صباحاً - نشر خبير التجميل شريف طانيوس صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام“.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز في الصورة بمكياج مختلف، وبملامح شبابية متغيرة توقع البعض أنها “فوتوشوب”.

ياسمين عبد العزيز بملامح مختلفة

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي: “اللوك ده تحفة، الصراحة جمال ياسمين لا نقاش فيه، قمر ياسمين بحبك أوي، تجنن ماشاء الله، قمر ياروحي، قمر يا سو، تحفة، حياتي، قمر ياروح قلبي”.

ياسمين تتضامن مع حملة مقاطعة المنتجات السويدية

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز تضامنها مع حملة مقاطعة المنتجات السويدية، بسبب حرق المصحف الشريف في السويد.

وشاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات “إنستجرام”، تعلن خلالها تضامنها حملة مقاطعة المنتجات السويدية.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضي مسلسل “ضرب نار” من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

قصة مسلسل «ضرب نار »

تدور قصة مسلسل ضرب نار في إطار شعبي تشويقي، إذ تبدأ الأحداث في إحدى قرى صعيد مصر، حيث يعيش جابر الكوماندا (أحمد العوضي) مع أسرته المكونة من والدته وشقيقه وشقيقته، ويمتلك محل “كاوتشات سيارات”، وفجأة تنقلب حياته ويضطر لترك قريته بعد جلسات عرفية، بسبب ثأر خاص بمحسن ابن عمه.

يذهب جابر إلى القاهرة وبالتحديد إلى حي روض الفرج بشبرا وهناك يلتقي بمهرة أبو الليل (ياسمين عبدالعزيز)، حيث يستأجر منها محل أسرتها، كما تعمل مهرة في مصنع “عبايات” يقع في منطقة شعبية، وتكون مسئولة عن أخوها طارق، وأختها لولي بعد وفاة والدهم، وتتصاعد الأحداث بين جابر ومهرة حتى يرتبطا، ولكن يحدث لهما ما يغير مصير الأحداث حيث يدخل إلى السجن، ويتعرف على أحد تجار السلاح، وتقع مهرة تحت ضغط زيدان أحد رجال الأعمال الذي له أعمال غير مشروعة، وتتطور الأحداث بخروج جابر من السجن، لنعرف مصير علاقتهما.

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