شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم No Hard Feelings يحقق 67 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم النجمة العالمية جينيفر لورانس الجديد No Hard Feelings، إلى 67 مليونًا و612 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ يوم 23 يونيو الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعة و43 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 40 مليونًا و412 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و27 مليونًا و200 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم No Hard Feelings يدور حول شخصية لورانس التي تجيب على إعلان Craigslist الذي تم وضعه لتوظيف موعد لصبي مراهق انطوائي ومربك اجتماعيًا، من قبل والدته ووالده، ومن هنا تبدأ مغامرتها معه.

يقوم ببطولة فيلم No Hard Feelings كل من جينيفر لورانس، أندرو بارث فيلدمان، لورا بينانتي، ماثيو بروديريك، ناتالي موراليس، سكوت ماك آرثر، إبون موس باتراخ، كايل موني، حسن منهاج.

وكان قد قتل رجل أثناء عرض فيلم الممثلة العالمية جينيفر لورانس الجديد No Hard Feelings، في البوكيرك، بـ نيو مكسيكو، حيث لقى مايكل تينوريو، 52 عامًا، مصرعه بالرصاص في مشاجرة حول بعض المقاعد المحجوزة أثناء عرض الفيلم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وقال شهود عيان للشرطة إن رجلاً عرف باسم إنريكي باديلا، 19 عامًا، وصل إلى السينما مع صديقته، لكنه وجد زوجين آخرين في مقاعدهما المحجوزة للفيلم، بحسب ما ورد حاول موظفو السينما المساعدة في حل النزاع، لكنه تصاعد أكثر وأدى إلى مشادة، وفقًا لشهود.

وقالت الشرطة إن باديلا سحب بندقيته في النهاية وبدأ في إطلاق النار.وقام ضابط شرطة خارج الخدمة بتقديم الإسعافات الأولية ويعتقد الآن أنه يتعافى في المستشفى تحت حراسة مسلحة.