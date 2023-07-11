شكرا لقرائتكم خبر عن حميد وحنان ومنى عبد الغنى يعيدون تقديم أغانى علاء عبد الخالق بتوزيع جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أيوب، صديق الفنان الراحل علاء عبد الخالق، لـ تليفزيون الخليج 365، إنه اتفق مع النجم حميد الشاعرى على اختيار عدد من أشهر أغانى الفنان الراحل علاء عبد الخالق وإعادة توزيعها وطرحها بصوت منى عبد الغنى وحنان وبالإضافة إلى حميد الشاعري وهذا تقديرًا لمشوار وسيرة الراحل علاء عبد الخالق على أن يبدء تنفذ هذا المشروع خلال الأيام المقبلة.

وكان رحل الفنان علاء عبد الخالق في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضى بعد صراع طويل مع المرض، وكان آخر ظهور للراحل منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن وظهر عليه علامات المرض بشكل كبير.

الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم.

بعد ذلك أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.