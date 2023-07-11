عمرو دياب يستعد لطرح مفاجأة مع ابنه عبدالله

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى النجم عمرو دياب، لتقديم أفكار غنائية تسعد جمهوره، وتضمن البقاء له في القمة، إذ طرح مؤخرا الإعلان التشويقي لأغنيته الجديدة عبر تطبيق "إنستغرام" والتي تحمل اسم "ياليل" والتي تجمعه بابنه عبدالله دياب لأول مرة.

ويتوقع طرح أغنية عمرو دياب الجديدة قريبا عبر تطبيق أنغامي، وتحقيقها لمشاهدات ونسبة استماع ضخمة بسبب حجم جماهيرية الهضبة، والتشوق لسماع صوت نجله عبد الله الذي تأثر كثيرا بالموسيقى الغربية.

وكان عمرو دياب وابنه عبدالله، قدما جزءا من الأغنية في الإعلان الذي جمعهما مؤخرا لصالح إحدى شركات الاتصالات.

كما تصدر اسم عمرو دياب محركات البحث الساعات الماضية بعد طرح أحدث أغنياته "قولي اسمي"، وهي الأغنية الثانية من ألبومه المنتظر لصيف 2023

ولد عمرو عبدالباسط عبدالعزيز دياب في محافظة بورسعيد، وطرح أول ألبوماته الغنائية في 1983، وحمل اسم "يا طريق"، وخلال مسيرته الفنية حصل على العديد من الجوائز العالمية مثل "جائزة اليوتيوب الذهبية كأفضل فنان عربي عام 2015"، وجائزة "ورلد ميوزك أوورد" عدة مرات، كما دخل موسوعة جينيس عام 2016، وحقق ألبومه "نور العين" أعلي مبيعات في الشرق الأوسط.

كما شارك عمرو دياب بالتمثيل في عدة تجارب سينمائية منها أفلام "أيس كريم في جليم، والسجينتان، والعفاريت".



وطرح الهضبة عمرو دياب آخيرًا، أغنية “الحفلة” من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، وتضمنت "الحفلة"، كلمات غريبة من نوعها وأتت القافية بـ "اي" ، كالآتي:

أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة إزاي

ودق الطبلة ولعب الناي

كله بيرقص وبيغني كله قايل للهمباي باي

شوف السمرة دي عاملة إزاي

ولا البيضا أنا مش فتاي

أحلى بنات في الكون حواليا

تقولش بقيت سلطان بروناي

أيوة جاي بص البنت دي جامدة إزاي

ساكتة لكن قلبها رغاي

لون فستانها أنا وألوانها حاسس إني سافرت هاواي

بص بترقص حلو إزاي

رقصها رقص الطبقة الهاي

قلبي وراها رقص وياها طالع نازل رايح جاي

أيوة جاي بس احسبها دي تيجي إزاي

وهي بترقص شاورت هاي

كل اللي قبليها طاروا نسيتهم أه وأنا مش نساي

شوف بقى دخلت قلبي إزاي

دخلت قعدت شربت شاي

يخرب بيت رقة ضحكتها

ضحكة تلطف شهر چولاي ".