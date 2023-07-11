شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات إيجابية وإشادات بفيلم Barbie بعد العرض لوسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نقاد عالميون بفيلم Barbie المنتظر، حيث تم وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكي للغاية"، من المقرر طرح الفيلم الجديد بور العرض حول العالم يوم 21 يوليو الجارى، وستصل مدته إلى 114 دقيقة، على أن تقوم ببطولته النجمة العالمية مارجوت روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، بعد العرض الصحفى لـ فيلم Barbie، حصل على التعليقات الإيجابية إلى حد كبير العمل من إخراج جريتا جيرويج، وكتب جوزيف ديكلماير من ScreenRant: " Barbie فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".



Barbie

من بين الآخرين الذين أشادوا بالفيلم كان جيمي جيراك من ComicBook.com، الذي قال: لقد تجاوزت جريتا جيرويج توقعاتي بطريقة ما، وأعطى رايان جوسلينج ترشيحًا لجائزة الأوسكار، أنا جاد للغاية".

تمت الإشادة بـ فيلم Barbie أيضًا لكونه "ذكيًا وصادقًا وممتعًا" بالإضافة إلى أنه "مرح ورائع ومضحك"، حيث قالت كاتسي ستيفان من Variety أن روبي وجوسلينج "وُلدا لـ لعب أدوار باربي وكين".

أحداث فيلم Barbie، تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.