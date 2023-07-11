شكرا لقرائتكم خبر عن مئوية نازك الملائكة فى ندوة ثقافية بالأوبرا الأربعاء على المسرح الصغير والان مع تفاصيل الخبر
يتناول الحوار مشوار نازك الملائكة وتوجهاتها الشعرية والأدبية، كما يلقى الضيوف مجموعة مختارة من أهم قصائدها منها لمست الحياة، أنا، سنبقي نسير ومأساة الحياة.
يذكر أن نازك الملائكة شاعرة عراقية رائدة في شعر التفعيلة ومن أهم شعراء العصر الحديث ، ولدت عام 1923 وتأثرت بوالديها الشاعرين حيث كتبت أولى قصائدها في سن العاشرة ، تخرجت فى كلية الآداب جامعة بغداد وحصلت على درجة الماجستير في الأدب المقارن من جامعة ويسكونسن.
أثارت نازك الملائكة جدلاً حول مصدر شعرها وأسلوبه، تميزت باسلوب شعرى غير تقليدي رحلت عن عالمنا عام 2007 وتركت إرثا كبيرا من المؤلفات والقصائد من اهمها عشاق الليل ، شظايا ورماد ، قرار الموجة ، شجرة القمر ، ويغير الوانه البحر، أنا وحيدة وغيرها.
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