تريلر الجزء الثانى من فيلم الرعب The Nun يوقف قلب متابعيه.. اعرف القصة

القاهرة - سامية سيد - حصل أول تريلر رسمي للجزء الثانى من فيلم الرعب The Nun، على ردود فعل كثيرة، العمل من إخراج مايكل شافيز، يعود الجزء القادم من The Conjuring universe إلى أرض مألوفة حيث تلتقي الأخت إيرين (تايسا فيرميجا) مرة أخرى وجهاً لوجه مع Valak، الراهبة الشيطانية، ومن المقرر أن يعرض The Nun 2 يوم 8 سبتمبر المقبل.

جنبا إلى جنب مع فارميجا، الفيلم من بطولة جوناس بلوكيت ، وستورم ريد ، وآنا بوببلويل ، وبوني آرونز، كتب Nun II إيان جولدبرج وريتشارد نينج وأكيلا كوبر، واستند إلى شخصيات ابتكرها جيمس وان وجاري دوبرمان.

في الفيديو الترويجى الذي تم طرحه حديثًا، يُقتل كاهن في ظروف غامضة قبل أن تجد الأخت إيرين نفسها مرة أخرى في مواجهة الراهبة الشيطانية في عدد من اللحظات العصيبة، ومن الواضح أن الكائن الشرير يسعى إلى استعادة القوى التي جردت منها ذات مرة.

شارك متابعى سلسلة أفلام The Nun على وسائل التواصل الاجتماعي حماسهم، واعتبر الكثيرون أن الفيديو الترويجى مرعب بشكل مناسب، حيث كتب أحدهم على موقع التغيرديات تويتر: "أنا خائف بالفعل"، بينما غرد آخر: "هل أنا الوحيد الذي توقف قلبه قليلاً؟"، وهذا بسبب الرعب الذى شعروا به أثناء مشاهدة الفيديو الترويجى.

الفيلم هو تكملة لفيلم The Nun لعام 2018، الذي حقق 365.5 مليون دولار إيرادات على مستوى العالم، وتقع القصة عام عام 1956 في فرنسا، حيث يُقتل كاهن، ويبدو أن هناك شر ينتشر جراء موته، وتجد الأخت إيرينا نفسها في مواجهة وجهاً لوجه مع قوة شيطانية مرة أخرى.

والفيلم يعد أحد أشهر أعمال الرعب ويتولى إخراجه مايكل تشافيز، وبطولة تايزا فارميجا بدور الراهبة إيرينا، وستورم ريد، وبوني أرونز، و آنا بوبليويل.

يشار إلى أن The Nun الجزء الأول دارت فى عام 1952 حول كاهن يرسله الفاتيكان إلى رومانيا للتحقيق فى وفاة راهبة شابة فى دير رومانى، ليكتشف أن هناك قوة شيطانية على شكل راهبة تطارده ليتحول الدير إلى ساحة معركة بينها وبين رجال الدين.